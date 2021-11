Stagione teatrale: a Carrara via alla campagna di rinnovo degli abbonamenti

CARRARA – Da lunedì 8 novembre al via la campagna per il rinnovo degli abbonamenti alla stagione di prosa promossa da Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Per effettuare il rinnovo, gli abbonati potranno recarsi presso la biglietteria della Sala Garibaldi, in via Verdi, dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle ore 17:00 alle 18:30, da lunedì 8 a sabato 13 novembre. Invariati i prezzi dell’abbonamento agli otto spettacoli: poltronissima € 130 / € 120 ridotto, poltrona € 125 / € 115 ridotto, galleria € 60 / € 55 ridotto.

Il cartellone, che nasce dalla collaborazione fra l’Amministrazione Comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus, si apre mercoledì 24 e giovedì 25 novembre (ore 21:00 come per tutti gli spettacoli), con la prima regionale del nuovo spettacolo di Ascanio Celestini, Museo Pasolini. Martedì 30 novembre e mercoledì 1° dicembre, Silvio Orlando porta in scena La vita davanti a sé. Antichi maestri di Thomas Bernard, con Sandro Lombardi e Martino D’Amico, è in programma giovedì 16 dicembre: una produzione della Compagnia Lombardi-Tiezzi, per la drammaturgia di Fabrizio Sinisi e la regia di Federico Tiezzi. La stagione prosegue mercoledì 12 e giovedì 13 gennaio con Maria Amelia Monti e Marina Massironi che portanono in scena Il marito invisibile, scritto e diretto da Edoardo Erba. Spazio alla danza giovedì 20 gennaio con Concerto fisico, una produzione Balletto Civile, coreografia e regia di Michela Lucenti, drammaturgia sonora di Tiziano Scali e Maurizio Camilli. In cartellone, giovedì 10 e venerdì 11 febbraio, Stanno sparando sulla nostra canzone, di Giovanna Gra, con Veronica Pivetti. Sorelle, di Pascal Rambert, con Sara Betelà e Anna Della Rosa, è lo spettacolo in programma lunedì 21 febbraio. Si prosegue martedì 1° e mercoledì 2 marzo con Ditegli sempre di sì di Eduardo De Filippo, diretto da Roberto Andò. In scena, giovedì 24 marzo, Il cortile di Spiro Scimone, con Francesco Sframeli, Spiro Scimone e Gianluca Cesale. Infine, martedì 5 e mercoledì 6 aprile, arriva Leo Gullotta, protagonista di Bartleby lo scrivano, nell’adattamento di Francesco Niccolini.

L’abbonamento serata A comprende i seguenti spettacoli: mercoledì 24 novembre, Museo Pasolini; martedì 30 novembre, La vita davanti a sé; giovedì 16 dicembre, Antichi maestri; mercoledì 12 gennaio, Il marito invisibile; giovedì 10 febbraio, Stanno sparando sulla nostra canzone; lunedì 21 febbraio, Sorelle; martedì 1° marzo, Ditegli sempre di sì; martedì 5 aprile, Bartleby lo scrivano. L’abbonamento serata B comprende, invece, i seguenti titoli: giovedì 25 novembre Museo Pasolini; mercoledì 1° dicembre La vita davanti a sé; giovedì 13 gennaio Il marito invisibile; giovedì 20 gennaio Concerto fisico; venerdì 11 febbraio Stanno sparando sula nostra canzone; mercoledì 2 marzo Ditegli sempre di sì; giovedì 24 marzo Il Cortile; mercoledì 6 aprile Bartleby lo scrivano.

I possessori dei voucher emessi direttamente dal teatro potranno utilizzarli, presentandoli in biglietteria unitamente al titolo di accesso originario, per l’acquisto degli abbonamenti e degli spettacoli della stagione teatrale. Per informazioni, Ufficio Cultura telefono 0585 641419, Sala Garibaldi via Verdi, Carrara telefono 0585/ 777160 salagaribaldi21@gmail.com.