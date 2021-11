Ai nastri di partenza la stagione al Teatro dei Servi: tutte le info sugli abbonamenti

MASSA – Ai nastri di partenza la vendita dei carne della nuova stagione del Teatro dei Servi. Di seguito i dettagli: da sabato 6 a mercoledì 10 novembre (9-12.30/15.30-19) giorni riservati agli spettatori che vorranno acquistare, presso la biglietteria del teatro, un carnet di biglietti tra quelli proposti (Aranci; Garibaldi; Mercurio; Palma). Tipologie di carnet:

Aranci

carnet4 spettacoli di prosa a posto fisso (Paradiso; Il malato immaginario; Persone naturali e strafottenti; Decameron); carnet intero: € 72; carnet ridotto: € 57.50; carnet famiglia (2 adulti + 1 under 21): € 180; carnet famiglia (2 adulti + 2 under 21): € 233

Garibaldi

carnet 4 spettacoli di prosa a posto fisso (Antenati; Perché leggere i classici; Lucrezia forever!;Intervista al cervello show); carnet intero: € 72; carnet ridotto: € 57.50; carnet famiglia (2 adulti + 1 under 21): € 180; carnet famiglia (2 adulti + 2 under 21): € 233

Mercurio

carnet 4 spettacoli di prosa a posto fisso (L’alfabeto delle emozioni; Novecento; Quadri d’amore; Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere); carnet intero: € 72; carnet ridotto: € 57.50; carnet famiglia (2 adulti + 1 under 21): € 180; carnet famiglia (2 adulti + 2 under 21): € 233

Palma

Carnet 4 spettacoli di musica a posto fisso (Versilia’s Cotton Club; Jubilation Gospel Choir; Riccardo Grosso and the Good Ole Boys; Lirica da camera); carnet intero: € 43; carnet ridotto: € 36; carnet famiglia (2 adulti + 1 under 21): € 110; carnet famiglia (2 adulti + 2 under 21): € 142

Tutt’insieme a teatro!

Carnet 3 spettacoli a posto fisso; carnet famiglia (1 adulto + 1 bambino): € 32,50; carnet famiglia (2 adulti + 1 bambino): € 51,50; carnet famiglia (2 adulti + 2 bambini): € 65,00; riduzioni carnet: under 30, over 65

Per l’emissione del carnet famiglia sarà richiesto di esibire copia di un documento (stato di famiglia, passaporto, autodichiarazione) che attesti l’appartenenza dei ragazzi allo stesso nucleo familiare e la loro età. I carnet potranno essere sottoscritti da un unico acquirente per un massimo di n° 2 tessere per tipologia. Gli spettatori che acquisteranno due tipologie di carnet di prosa (Aranci; Garibaldi; Mercurio) avranno diritto ad acquistare un biglietto a prezzo speciale per uno spettacolo a scelta tra quelli del carnet Palma (intero € 10 – ridotto € 8). Gli abbonati alla stagione 2019/2020 del Teatro dei Servi avranno diritto ad una riduzione del 5% sull’acquisto di un singolo carnet per ogni tipologia proposta. I possessori di voucher emessi direttamente dal Teatro dei Servi, potranno utilizzarli esclusivamente presso la biglietteria del teatro. Il Teatro dei Servi aderisce al bonus Cultura: 18app e Carta del Docente.