Festival Sandomenichino, aperto il bando per la 63° edizione

MASSA – Al via il bando di concorso per partecipare alla 63^ edizione del festival internazionale della letteratura Sandomenichino, indetto dall’associazione culturale San Domenichino. Il bando è stato pubblicato questi giorni e già ha riscosso l’attenzione di poeti e scrittori. Quest’anno il premio parte in anticipo rispetto alle precedenti edizioni e il termine per la spedizione degli elaborati è fissato il 31 marzo 2022.

Si articola in sei sezioni: poesia inedita o edita, libro di poesia edito, narrativa edita, narrativa inedita, teatro inedito o edito, letteratura per ragazzi premio Pinocchio. Insomma, un’edizione rinnovata grazie alle idee del direttivo del Sandomenichino che lavora per migliorare l’immagine e la struttura stessa del premio. Lavoro ampiamente condiviso dal presidente del premio, avvocato Giacomo Bugliani, molto soddisfatto per la riuscita della precedente edizione ed entusiasta nel presentare questo 63esimo appuntamento con la letteratura.

«Ormai il Sandomenichino è un appuntamento fisso per la letteratura a livello nazionale. – commenta il presidente Bugliani – Una bella manifestazione che cresce di anno in anno e che costituisce un vero motivo di vanto per la nostra comunità cittadina. Quest’anno, dopo l’enorme successo della 62^ edizione, siamo ripartiti subito con la pubblicazione del nuovo bando di concorso anche per favorire la partecipazione di un maggior numero di scrittori e poeti. Ci aspettiamo anche una folta partecipazione da parte delle case editrici, come del resto sta avvenendo da qualche anno a questa parte».

Si confermano anche quest’anno le prestigiose e significative collaborazioni con la Fondazione Collodi e la Fondazione Clara e Giuseppe Bartolozzi. È ormai radicato il connubio con l’associazione dei balneari Riviera Apuana, collaborazione che valorizza e promuove il litorale apuano. La cerimonia di premiazione, seguita da un incontro conviviale, si terrà infatti sulla spettacolare terrazza “Vistamare”. Numerosi e di prestigio saranno i premi assegnati ai vincitori delle varie sezioni. La giuria, presieduta dall’attore e critico letterario Alessandro Quasimodo, si riserva la facoltà di poter assegnare ulteriori diplomi di merito per ciascuna sezione. Insomma, il bando è in diffusione e per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.sandomenichino.it.