Massa, prosegue “Sfoglia l’autunno” in biblioteca. Gli appuntamenti del fine settimana

MASSA – Prosegue la rassegna Sfoglia l’autunno della biblioteca civica S. Giampaoli. In programma questa settimana:

Venerdì 5 novembre – ore 17.30

La felicità parte dalla nostra mente. Come sconfiggere i mali dell’anima?: conversazione con il medico Ernesto Dazzini. Conduce: Sara Lavorini. Ernesto Dazzini è psichiatra e psicoterapeuta. Vivere felici, come scacciare l’ansia?: la conversazione sarà focalizzata sull’importanza delle sane relazioni e sul riappropriarsi della felicità nella quotidianità. L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina della Biblioteca civica S. Giampaoli.

Sabato 6 novembre – ore 10.00

Nati per leggere 4-6 anni: letture per bambini a cura dei volontari Nati per leggere.

Sabato 6 novembre – ore 11.30

Nati per leggere 0-3 anni: letture per bambini a cura dei volontari Nati per leggere.

Domenica 7 novembre – ore 16.00

“Gimmy dalle braccia lunghe” di Silvia Tamberi (Helicon, 2020). Presenta: Angela Maria Fruzzetti. Con le letture ad alta voce a cura dei lettori volontari Laav Massa-Carrara. Per bambini dai 5 ai 10 anni. Presentazione del libro per bambini con letture ad alta voce. «Mi dispiace molto, ma nemmeno io conosco la ragione e la causa della stranezza di vostro figlio e per questo non conosco alcuna cura e alcun rimedio». Comincia qui l’avventura della vita del nostro personaggio, un bambino che alla nascita non è come tutti gli altri, come quelli che sono definiti “normali”, ha il primo marchio della vita. Che cosa ha di diverso Gimmy? Ha un particolare che lo distingue, ha le «braccia lunghe»… In collaborazione con: Touring club Massa Carrara.

Il calendario completo delle iniziative è disponibile sul sito del Comune e nelle pagine social della biblioteca (Facebook e Instagram), oltreché in biblioteca e all’Urp. Per tutte le iniziative i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione (email: biblioteca.civica@comune.massa.ms.it; tel. 0585 490543). Per effetto del Decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, l’accesso alle iniziative sarà consentito solo a quanti sono in possesso della Certificazione verde covid-19 (Green Pass) in corso di validità. Si comunica inoltre che la mostra dell’artista Gino Dalle Luche resterà visibile nei locali della Biblioteca fino a lunedì 15 novembre.