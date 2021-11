Francesco Gabbani a Carrara: «Due passi nella mia città, in arrivo grandi news»

CARRARA – Novità in arrivo per Francesco Gabbani. Il cantautore carrarese, tre giorni fa, ha postato sulla propria pagina Facebook una foto che lo ritrae in piazza d’Armi, nella sua città. “Oggi ho fatto due passi in quel di Carrara – ha scritto nella didascalia – meditando su novembre e sulle bellissime novità che questo mese ci porterà. Manca davvero poco, grandi notizie in arrivo!”.

Una di queste novità è stata comunicata due giorni dopo dallo stesso Gabbani, e sempre attraverso Facebook: il suo brano inedito “Spazio tempo” sarà la sigla della fiction con Alessandro Gasmann “Un professore”, che andrà in onda prossimamente su Rai 1.