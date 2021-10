“La rivoluzione digitale”, la conferenza del professor Canesi per le scuole

MASSA-CARRARA – Il prossimo giovedì 28 ottobre, dalle 10 alle 12, e in replica dalle 15 alle 17, in collaborazione con Cubo, il Museo di Impresa di Unipol, Riccardo Canesi, insegnante carrarese e curatore del sito www.sosgeografia.it, terrà per tutte le scuole che vorranno collegarsi (preferibilmente la secondaria), una conferenza online su “La Rivoluzione digitale – La geografia del nuovo mondo”.

Nell’incontro verranno analizzati i processi e i fattori di cambiamento che la rivoluzione digitale sta generando nel mondo contemporaneo. Signori del silicio, epoca delle accelerazioni, infodemia, intelligenza artificiale e il volto oscuro della rivoluzione digitale saranno i temi trattati dal professor Canesi con un occhio di riguardo anche alle pericolose conseguenze delle fake news, degli algoritmi e del dominio incontrastato sul web di poche e potentissime Big Tech. Le scuole e i docenti che volessero partecipare, possono scrivere a info@cubounipol.it oppure telefonare a 051 507 6060. La partecipazione è gratuita.