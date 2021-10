MASSA-CARRARA – Per la vigilia di Ognissanti sarà disponibile su YouTube e su tutte le piattaforme streaming “parlaparla”, il nuovo singolo del cantautore carrarese “effeaelleu”, nome d’arte di Francesco Vannucci. Un brano caratterizzato dal ritmo energico e dal testo irriverente, terzo singolo dopo i successi di “3NT1” e “distanziamentoglaciale2.0”, che sarà il preludio all’uscita dell’EP “glitch”, in arrivo per la fine di dicembre.

“’Parla Parla’ è stata scritta perché ogni giorno le persone pensano di sapere tutto, spacciando il loro giudizio come se fosse religione – spiega il cantautore -. È come se sentissero l’impellenza di dirti quello che hanno in testa, giudicando senza che nessuno gli abbia chiesto qualcosa. Il mio brano è un invito a ridere di tutti questi tuttologi e di andare avanti per la propria strada”.

