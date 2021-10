Continua “Sfoglia l’autunno”: gli appuntamenti di questa settimana alla Biblioteca Giampaoli

MASSA – Prosegue la rassegna Sfoglia l’autunno della Biblioteca civica S. Giampaoli. In programma questa settimana:

Venerdì 29 ottobre – ore 17.30

“La signora del primo piano e un lupo solitario” di Fabio Evangelisti (Tarka edizioni, 2021). Presenta: Marina Pratici.

Dopo il successo di “A Santiago c’è una piazza: il lungo viaggio di Alberto Rosselli dalle Apuane alle Ande” del 2017 e “I ragazzi dello stradone” del 2019, questo è il terzo libro di Fabio Evangelisti. «Si tratta della storia vera di due ragazzi, lui svedese e lei brasiliana – racconta l’autore – che si sono incontrati e innamorati e dopo essersi dati il primo bacio la sera del 12 luglio 1969 (lo sbarco sulla Luna) davanti ad uno schermo televisivo a Philadelphia, si sono baciati per la seconda volta a Lisbona 47 anni dopo, a metà strada tra Rio de Janeiro e Stoccolma». Un lasso di tempo importante, durante il quale la società è cambiata e con essa la tecnologia, artefice quest’ultima del loro incontro grazie ai contatti via Facebook e dei successivi corteggiamenti online. Ma sono cambiati anche loro, attraversando tempeste e drammi personali, dopo aver conosciuto altri amori scavallando anni e secoli. Inoltre la vita sta riservando alla coppia altre sorprese, e dovranno affrontare altre sfide come le inevitabili e imprevedibili conseguenze dell’impatto del Covid e del lockdown sulle loro vite personali e di coppia.

Fabio Evangelisti si definisce “contastorie”, un narratore che ama approfondire i luoghi delle sue storie e arricchirle di dettagli e sfumature, ma è anche amante della tecnologia, che utilizza “per” e “nelle” sue opere. «Questo libro è stato scritto in pieno lockdown e abbiamo ragionato con l’editore su quando farlo uscire – racconta – Per i precedenti libri la promozione è stata facile perché sono state organizzate tante presentazioni in tutta Italia, mentre con questa pandemia eravamo certi di non poter fare altrettanto”.

La presentazione dell’evento sarà a cura di Marina Pratici, critico letterario, saggista, poeta, nonché fondatrice e presidente di prestigiosi Premi Letterari nazionali e internazionali ed anche ideatrice e curatrice di importanti collane editoriali. L’iniziativa sarà arricchita dalle letture dei lettori volontari Laav Massa-Carrara. I diritti d’autore, andranno tutti a favore dell’Ospedale Pediatrico Apuano. L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina della Biblioteca civica S. Giampaoli.

Il calendario completo delle iniziative è disponibile sul sito del Comune e nelle pagine social della Biblioteca (Facebook e Instagram), oltreché in Biblioteca e all’Urp. Per tutte le iniziative i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione (email: biblioteca.civica@comune.massa.ms.it; tel. 0585 490543). Per effetto del Decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, l’accesso alle iniziative sarà consentito solo a quanti sono in possesso della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità.