MASSA – Nei giorni scorsi nell’aula magna dell’Istituto Felice Palma di Massa, alla presenza degli studenti del 5° corso, accompagnati dal professor Paolo Della Pina, si è tenuta una conferenza su Alberico Cybo-Malaspina. Lo scopo della conferenza è stato quello di illustrare agli studenti la figura del Principe, al fine di creare una serie di bozzetti raffiguranti il Principe. I bozzetti saranno esposti al pubblico nel mese di giugno 2022 e a scegliere il bozzetto che servirà da modello per realizzare la statua a grandezza naturale, sarà una commissione tecnico scientifica, nominata in accordo con l’amministrazione comunale, che patrocina il progetto, composta da Franco Frediani, quale promotore, Fabio Cristiani storico locale, Olga Raffo, presidente della Deputazione di Storia Patria, l’architetto Corrado Lattanzi, presidente Istituto Valorizzazione Castelli, Vito Tongiani scultore e pittore, professor Carlo Cipollini docente Liceo Artistico Statale di Lucca e professor Giorgio Balocchi docente dell’Accademia di belle Arti di Carrara. Il promotore dell’iniziativa confida nella buona riuscita del progetto che per concretizzarsi dovrà poter contare sulla disponibilità sia di un donatore del marmo, sia di uno o più finanziatori. Il comitato fa quindi appello fin d’ora a tutti coloro i quali vorranno generosamente contribuire alla realizzazione del monumento ad Alberico. (In foto un busto di Alberico conservato al castello Malaspina e alcuni componenti il Comitato Tecnico-scientifico).