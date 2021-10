“Di marmo e di inchiostro”: nuovo appuntamento al Museo Diocesano

MASSA – “Di marmo e di inchiostro. Abiti cinquecenteschi tra scultura e stampa” è il titolo dell’incontro che si terrà Martedì 26 ottobre alle ore 17.00 al museo Diocesano di Massa. Marina Carbone, storica e bibliotecaria e Barbara Sisti, storica dell’arte responsabile delle raccolte del museo, spiegheranno cosa hanno in comune un antico volume stampato a Basilea nel 1522 e il monumento funebre di Eleonora Malaspina, conservato nella cripta del Duomo di Massa. Sarà una nuova occasione per approfondire il tema degli abiti e dei tessuti partendo da un punto di vista inedito e originale. Per partecipare all’evento è richiesta la prenotazione inviando una email a museodiocesanomassa@gmail.com o telefonando allo 0585 499241. Ai partecipanti sarà chiesto di esibire la certificazione green pass.

L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività legate alla mostra “Storie di abiti e devozione. Doni preziosi dai palazzi alla sacrestie” attualmente in corso al Museo Diocesano in via Alberica 26. La mostra è visitabile dal martedì alla domenica dalle 15,00 alle 19,00.