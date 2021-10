Musica e Geografia, l’appuntamento per le scuole col professor Riccardo Canesi

MASSA-CARRARA – Il prossimo giovedì 21 ottobre, dalle 10 alle 12, ed in replica dalle 15 alle 17, in collaborazione con Cubo, il Museo di Impresa di Unipol, il prof. Riccardo Canesi, curatore del sito www.sosgeografia.it terrà per tutte le scuole che vorranno collegarsi (preferibilmente la secondaria), una conferenza online su “Musica e Geografia, un rapporto molto stretto”.

Molte canzoni sono legate ai luoghi, sia per chi le scrive sia per chi le ascolta. Molti autori sono stati influenzati dal genius loci, cioè, da quanto i luoghi, indipendentemente dall’uomo, in maniera irrazionale, talvolta, mistica sprigionano. Nell’incontro individueremo, per categorie geografiche, alcuni di questi luoghi attraverso le canzoni.

Gli spazi geografici verranno esaminati, da un punto di vista musicale (canzoni pop italiane e straniere), in forma multiscalare dall’intero Pianeta ai continenti, dai mari alle isole, dai fiumi alle montagne, dalle regioni alle città. Saranno poi individuate diverse chiavi di lettura, da un punto di vista musicale-geografico: il turismo, le migrazioni, il viaggio, il disagio sociale urbano, l’ambiente e la criminalità.

La partecipazione è gratuita. Per l’iscrizione si può scrivere a info@cubounipol.it oppure telefonare a 051 507 6060.