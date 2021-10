“Sfoglia l’autunno”, prosegue l’iniziativa della Biblioteca Giampaoli: gli appuntamenti del weekend

MASSA – Prosegue la rassegna Sfoglia l’autunno della Biblioteca civica S. Giampaoli. Ecco le iniziative in programma questa settimana:

Venerdì 22 ottobre – ore 17.30

Il colore crea emozioni: inaugurazione mostra pittorica di Gino Dalle Luche. Presenta: Anna Maria Mosti.

Gino Dalle Luche è un artista massese pluripremiato; si è aggiudicato ultimamente il Trofeo Leone d’oro per le arti visive 2021 a Venezia con il quadro “Libertà”. Solo pochi giorni fa, il 16 ottobre 2021, l’opera “Padrone del mio tempo” è stata premiata con l’Oscar della creatività a Montecarlo. Ha ricevuto il Premio Vittorio Sgarbi per “l’interessante impegno creativo espresso”. E poi ancora il premio Cézanne, il premio Creatività 2020 al Palermo art expo e molti altri ancora. Le sue opere sono realizzate con tecnica acrilico su tela, tavola e marmo e hanno come soggetto il paesaggio apuano, in particolare l’albero è l’elemento costante. In Biblioteca saranno esposte una ventina di opere su tela, tavola e marmo che saranno collocate lungo un immaginario percorso in tutte le sale di Palazzo Colombini, sede della Biblioteca civica S. Giampaoli. La mostra resterà visibile fino al 31 ottobre.

Domenica 24 ottobre – ore 16.00

“Martin, l’altro anatroccolo” di Angela Maria Fruzzetti: tra fiaba e teatro.

“Martin, l’altro anatroccolo” (Giovane Holden editore) sarà presentato in forma inedita alla presenza dell’autrice, Angela Maria Fruzzetti. Non sarà una semplice presentazione bensì una rappresentazione teatrale curata dall’attrice Alessandra Berti con tecniche di narrazione e animazione socio educative, coinvolgendo direttamente i piccoli (e grandi) spettatori. “Finalmente riesco a presentare Martin l’altro anatroccolo, una fiaba scritta da diverso tempo e premiata già nel 2005 e poi nel 2019 a concorsi prestigiosi. Ho deciso di proporla in questo difficile periodo che stiamo vivendo per trasmettere ai bambini e agli adulti un messaggio di speranza. Essendo portatrice di valori educativi, contrasto alla violenza, accettazione della diversità come valore aggiunto e superamento della paura attraverso la conoscenza, ho pensato di metterla a disposizione degli alunni della scuola primaria di Forno per farla leggere, analizzare e illustrare”. Il progetto è stato realizzato con gli alunni della pluriclasse 1^ – 2^ della scuola primaria “M. Garosi” di Forno, protagonisti di un laboratorio di lettura e d’illustrazione di questa fiaba con il sostegno delle insegnanti Eufemia Balloni e Sara Fruzzetti. L’attrice Berti coinvolgerà i presenti: “Simbolicamente, ci uniremo in un girotondo, un cerchio democratico – aggiunge Berti – nel quale tenerci per mano. Siamo uguali, nel momento in cui si accoglie e riconosce, abbracciandola, la diversità”. Insomma, prendiamoci un po’ di tempo per volare sulle fantastiche ali del piccolo Martin e scoprire qualcosa in più in noi stessi! Saranno esposti tutti i disegni realizzati dai bambini di Martin! In collaborazione con Touring Club Massa.

Il calendario completo delle iniziative è disponibile sul sito del Comune e nelle pagine social della Biblioteca (Facebook e Instagram), oltreché in Biblioteca e all’Urp. Per tutte le iniziative i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione (email: biblioteca.civica@comune.massa.ms.it; tel. 0585 490543). Per effetto del Decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, l’accesso alle iniziative sarà consentito solo a quanti sono in possesso della Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) in corso di validità.