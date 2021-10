Un appuntamento con l’arte e la geografia a “Estensioni oltre lo spazio”

CARRARA – In occasione dell’inaugurazione del progetto Carrara si-cura del 16 e 17 ottobre 2021, lo spazio espositivo “Estensioni Oltre Lo Spazio” offrirà alla collettività due importanti incontri.

Sabato 16 ottobre alle ore 17 durante la mostra “Ocean, Earth and Space” del pittore genovese Davide Ragazzi, il professor Riccardo Canesi, docente di geografia, racconterà in maniera ironica gli strafalcioni che ha ascoltato e letto in oltre trent’anni di insegnamento. L’obiettivo di Canesi è quello di attirare l’attenzione sull’importanza della geografia, disciplina troppo spesso e ingiustamente negletta, che ha bisogno di essere al centro dell’istruzione scolastica per stimolare un’attività fondamentale e necessaria: il viaggio. Questa è infatti la tematica che tratta anche Davide Ragazzi nelle sue opere, un’esperienza che manca tanto soprattuto ai ragazzi in tempi pandemici.

Domenica 17 ottobre invece, alle ore 17, verrà presentato Joey Reboredo, prossimo artista che esporrà ad Estensioni e che contemporaneamente alla sua mostra terrà un workshop che sarà aperto da fine ottobre a tutti gli interessati. Reboredo, insegnante ed artista internazionale, presenterà domenica il percorso didattico del workshop “elements of design”, compito da 7 lezioni, che mira a fornire le basi della progettazione e comprensione di un opera pittorica. Questo importante progetto rappresenta il primo tentativo dello staff di Estensioni di “estendersi” con la volontà di incrociare altre realtà artistiche per continuare ad offrire progetti formativi per creare un ponte e stingere un legame con il tessuto urbano della città.