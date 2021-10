Prosegue in biblioteca a Carrara il ciclo di incontri dedicato a Dante

CARRARA – Nuovo appuntamento martedì 19 ottobre, alle ore 17,30, con il ciclo di incontri di lettura promosso dal Comune di Carrara in occasione del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri.

L’iniziativa denominata “Letture tra il marmo” si svolge presso la sala Gestri della Biblioteca civica in piazza Gramsci a Carrara ed è inserita nel programma degli eventi per le celebrazioni dantesche “Dante a vagar tra i bianchi marmi”, che ha compreso la rassegna estiva I salotti d’Autore.

Gli incontri di lettura, a cura di autori locali, ripropongono le leggende dei bianchi marmi delle Alpi Apuane che Dante ebbe modo di ammirare nel corso del suo peregrinare, tra i cui anfratti pose la dimora dell’indovino Aronte. L’ultimo appuntamento è in programma martedì 16 novembre.

L’ingresso è libero: l’accesso è consentito solo se si è in possesso della certificazione verde – green pass.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 0585/641370, oppure scrivere una mail a bibliocarrara@comune.carrara.ms.it.