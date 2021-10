“Sfoglia l’autunno”, gli appuntamenti della rassegna della Biblioteca Civica Giampaoli

MASSA – Prosegue la rassegna “Sfoglia l’autunno” della Biblioteca civica S. Giampaoli di Massa. Ecco le iniziative in programma questa settimana:

Venerdì 15 ottobre – ore 18.00

“Caducità: la bellezza nella ferita” di Gianfranco Bontempi (Self publishing, 2021). Presenta: Francesca Bianchi.

Gianfranco Bontempi è psicologo, psicoterapeuta e docente. Attraverso un excursus che parte dalla caducità della vita, passando attraverso il lutto, in particolare da separazione, che crea una ferita fisica e/o psicologica nella donna, si arriva al suo superamento con l’abbattimento del muro di protezione che ella si crea, in modo che venga metabolizzata la “mancanza” con l’obiettivo del raggiungimento della consapevolezza di sé.

In collaborazione con: Bookcrossing Massa. Con la partecipazione di: CIF Carrara Francesca Menconi; letture di: Alessandra Berti; accompagnamento musicale: Maestro Massimo Montaldi e Viola Della Pina.

Domenica 17 ottobre – ore 16.00 – Piazza Mercurio

A caccia di storie: letture per bambini 4-7 anni.

Direttamente dal mondo delle fiabe e delle favole, il pifferaio magico vi porterà a caccia di storie: con la sua musica e con le letture dei suoi fidati folletti lettori, allieterà la domenica autunnale della Giampaoli. A cura dei volontari Nati Per Leggere e dei lettori volontari LAAV Massa.

In caso di maltempo l’evento sarà rimandato a domenica 31 ottobre ore 15.

Il calendario completo delle iniziative è disponibile sul sito del Comune e nelle pagine social della Biblioteca (Facebook e Instagram), oltreché in Biblioteca e all’Urp. Per tutte le iniziative i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione (email: biblioteca.civica@comune.massa.ms.it; tel. 0585 490543). Per effetto del Decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, l’accesso alle iniziative sarà consentito solo a quanti sono in possesso della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità.