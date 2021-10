I nuovi orari dei musei di Carrara

CARRARA – Entra in vigore il nuovo orario di apertura per il Carmi e per il Museo del Marmo a Carrara: fino al prossimo 31 maggio i due musei cittadini saranno aperti al pubblico da mercoledì a domenica, dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 14:00 alle 17:00.

Il Carmi Museo Carrara e Michelangelo è dedicato alla figura di Michelangelo e vuole illustrare il rapporto dell’insigne maestro con Carrara e con il suo marmo. Si racconta il pittore, lo scultore, l’architetto, nel complesso della Villa Fabbricotti (in via Sorgnano n.42) immersa nel verde del Parco della Padula, che ospita otto sculture ambientali realizzate da Luigi Mainolfi, Robert Morris, Claudio Parmiggiani, Dani Karavan, Sol LeWitt, Ian Hamilton Finlay, Mario Merz,Anne & Patrick Poirier, in occasione della XI edizione della Biennale Internazionale di Scultura di Carrara. Per informazioni museo.carmi@comune.carrara.ms.it telefono 3351047450 www.carmi.museocarraraemichelangelo.it.

Il Museo del Marmo (in viale XX Settembre n.85) è sede dell’autentica memoria storica della città con lo scopo di conservarla e valorizzarla: raccoglie e conserva opere di rara bellezza, quali reperti archeologici rinvenuti in cava, strumenti per l’estrazione e la lavorazione dall’epoca romana ai giorni nostri, minerali, fotografie originali d’epoca, la marmoteca e una sezione multimediale curata da Studio Azzurro. Le opere sono suddivise in varie sezioni, Archeologia Romana, Storia del Territorio, Marmoteca, Archeologia Industriale, Applicazioni Tecniche, Spazio Multimediale. Per informazioni telefono 0585/845746 museo.del.marmo@comune.carrara.ms.it.