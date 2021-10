Il Museo delle Statue Stele apre le porte alle famiglie domenica 10 ottobre

PONTREMOLI – Il museo delle Statue Stele è l’unico museo della provincia di Massa-Carrara che ha aderito, insieme ad oltre 500 musei d’Italia, alla giornata nazionale delle famiglie al museo (F@Mu), che si svolgerà domenica 10 ottobre 2021, dalle h. 9.30 alle h. 17.

Nell’occasione la Cooperativa Solidarietà e Lavoro proporrà GiocaMuseo: una miniguida “non convenzionale” sul misterioso popolo di pietra, che nasce con l’intento di avvicinare i bimbi al mondo dei musei in modo ludico ed attivo, stimolando il loro spirito d’osservazione. Insomma un modo divertente ed alternativo per visitare il Museo in famiglia.

Ma non solo, infatti le Statue Stele del Museo ‘Augusto Cesare Ambrosi’ non saranno le uniche protagoniste. GiocaMuseo proporrà tante divertenti attività da svolgere sia all’interno del Castello del Piagnaro, dove il Museo ha sede, che a Pontremoli e nel territorio della Lunigiana, da soli o in famiglia: giochi, quiz, schede di approfondimento con QR-code, puzzle, memory cards da ritagliare e molto altro ancora, per una full immersion nella storia del Borgo di Pontremoli. Adatta a tutte le fasce d’età, la mini guida sarà disponibile, in vendita al prezzo di €8.00, presso la biglietteria del Museo Statue Stele.