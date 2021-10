Un successo arancione per la caccia al tesoro organizzata dal Comune di Fosdinovo

FOSDINOVO – Il tempo un po’ incerto non ha scoraggiato i partecipanti alla Caccia al tesoro della giornata Bandiera Arancione a Fosdinovo. La caccia, organizzata per domenica 3 ottobre dal Comune su iniziativa del Touring Club Italiano, non solo ha visto l’esaurimento dei 100 posti disponibili ma altre squadre si sono aggiunte in diretta durante la giornata. A sera avevano partecipato 26 squadre con 133 partecipanti provenienti da Massa-Carrara, La Spezia, Pisa, Pistoia che hanno così conosciuto in modo giocoso e divertente alcuni dei luoghi rappresentativi del borgo e ricevuto informazioni e spunti per un loro ritorno in altre occasioni.

L’iniziativa, oltre all’ottima partecipazione di pubblico, ha potuto contare sul contributo di alcune aziende locali (Boriassi, La Burlanda, Cà Vidè, Terenzuola, Conti-Barbero, Il Lavandaro, La Maestà, Il Moro, Francesca Pascale, La quinta terra, Il Borghetto e Da Amanda) che hanno offerto i loro prodotti per contribuire all’omaggio di benvenuto per i partecipanti. La Caccia al Tesoro ha fatto seguito alla Giornata Nazionale del Plein Air, svoltasi il precedente fine settimana che aveva visto una discreta partecipazione di equipaggi camperistici, cui è stato fatto visitare Fosdinovo e sono state fornite informazioni per meglio conoscere la Lunigiana e Massa-Carrara.