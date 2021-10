Inaugurato il premio “Paolo Grassi”, la vincitrice è Silvia Caimi

FIVIZZANO – Nella giornata di ieri, a Fivizzano (Massa-Carrara), si è tenuto l’appuntamento con Terre di Luna, la mostra a cura di Annalisa Puntelli Sacchetti, che ha preso il titolo dalla sua recente pubblicazione dell’Editoriale Giorgio Mondadori.

Prima della presentazione della personale, alla presenza delle autorità e della famiglia, è stato consegnato come prima edizione il Premio Paolo Grassi “Il Sapore dell’Arte”, premio voluto per ricordare l’operato dell’ex sindaco di Fivizzano, autore e promotore di Sapori scomparso l’anno scorso a causa del Covid-19. Il premio è stato assegnato dalla giuria, composta da esperti e da membri dell’amministrazione comunale di Fivizzano, a Silvia Caimi, artista di livello internazionale.

Silvia Caimi è un’artista con sede in Italia i cui dipinti sono stati esposti a livello nazionale, così come in Inghilterra, Stati Uniti, Croazia, Alabania e Germania. Le sue opere si ispirano ai concetti del filosofo greco Plotino e si sforza di riportare il divino che è dentro di noi al divino che è nell’universo “attraverso una figurazione di sintesi ed essenza”. Le composizioni figurative di Caimi sono create utilizzando acrilici, oli e smalti su tela.