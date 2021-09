La biblioteca civica Giampaoli riapre: ecco tutti i servizi garantiti

MASSA – Dal 2 ottobre la biblioteca civica Giampaoli riapre, con tutti i servizi, il fine settimana, dopo l’interruzione dovuta alla pandemia. L’orario sarà il seguente: sabato dalle 8 alle 13 e domenica dalle 15 alle 19. L’orario settimanale dal lunedì al venerdì verrà esteso dalle 8 alle 19 come prima dell’emergenza.

In concomitanza alla ripresa dell’orario esteso, la biblioteca, di concerto con l’Amministrazione, presenta un ricco calendario di iniziative per il periodo autunnale dal titolo Sfoglia l’Autunno. “L’edizione estiva degli eventi della nostra biblioteca “Biblioteca in Piazza” quest’anno ha avuto una grande partecipazione di pubblico. Per questo desideriamo accompagnare i nostri utenti e tutta la città anche nella stagione autunnale proponendo un primo ricco calendario”, dichiara l’assessore alla Cultura Nadia Marnica. Sono previste presentazioni di libri, esposizioni artistiche, laboratori per bambini.

Si parte mercoledì 29 settembre ore 18 a Villa Rinchiostra con la storia di Villa Rinchiostra a cura dello storico dell’arte Silvano Soldano, nell’ambito della Biennale internazionale dell’Etruria, segue venerdì 1 ottobre ore 17.30 presso la Sala Gotica della Biblioteca la presentazione dell’ultimo numero della rivista “Le Apuane” a cura del Centro culturale apuano in cui si parlerà di Pietro Aprili e della scultura rinascimentale nel territorio Apuo-Versiliese ed anche delle parate militari e dei ricoveri antiaerei a Massa tra il 1936 e il 1943. Venerdì 8 ottobre ore 17.30 in Sala Gotica sarà possibile assistere alla proiezione delle fotografie realizzate lungo la Via della Seta negli anni novanta da David Bellatalla, docente di antropologia in Mongolia, nel suo grande viaggio, da cui poi è stato pubblicato il libro “Il grande viaggio: lungo le carovaniere della via della seta” di David Bellatalla e Stefano Rosati (Montura editing, 2020).

Riprendono anche i laboratori per bambini: sono previsti 2 incontri mensili di letture per bambini in età prescolare (0-6 anni) a cura dei volontari Nati Per Leggere, il sabato mattina, oltre a tante altre iniziative per i più piccoli la domenica pomeriggio.

Spazio anche con le esposizioni degli artisti locali Gino Dalle Luche e Anna Raffo. La prima sarà inaugurata venerdì 22 ottobre ore 17.30 con il titolo “Il colore crea emozioni”, la seconda sarà inaugurata venerdì 3 dicembre ore 15 con il titolo “Il mondo dei sogni”. Un’esposizione fotografica quella di Federico Spediacci verrà inaugurata venerdì 19 novembre ore 15. Saranno esposte 12 foto ognuna delle quali dedicata a un diritto dell’infanzia, a cura di Bookcrossing Massa.

Un programma vario e articolato che ci accompagnerà fino alla fine dell’anno. Il calendario completo delle iniziative è disponibile sul sito del Comune e nelle pagine social della Biblioteca (Facebook e Instagram), oltreché in Biblioteca e all’URP. Le iniziative sono realizzate in collaborazione con associazioni culturali, artisti, scrittori e giornalisti locali.

Per tutte le iniziative i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione (email: biblioteca.civica@comune.massa.ms.it; tel. 0585 490543). Per effetto del Decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, l’accesso alle iniziative sarà consentito solo a quanti sono in possesso della Certificazione verde COVID-19 (Green Pass). Le iniziative saranno trasmesse in diretta Facebook dalla pagina della Biblioteca civica S. Giampaoli e saranno rese disponibili sul canale Youtube del Comune di Massa.