Carrara, conto alla rovescia per l’inizio del “Creativity Forum”: ecco il programma di stasera

CARRARA – Manca pochissimo all’inizio della prima edizione del Creativity Forum – Carrara for the Creative Cities, il forum che da oggi, 24 settembre, al 26 riunisce a Carrara i rappresentanti delle istituzioni ed esperti nei settori dell’arte, dell’artigianato, dell’architettura, dell’economia e della comunicazione, provenienti dalle 11 città Creative Unesco in Italia, per discutere sul tema della rigenerazione urbana e della rinascita dei centri storici post pandemia. Al centro della riflessione l’artigiano, l’artista, il saper fare e la creatività.

Nel corso del Forum i rappresentanti delle Città Creative Unesco italiane, politici e artigiani si confronteranno e racconteranno i due documenti ufficiali nati dal confronto svoltosi nei mesi scorsi: la “Carta di Carrara sullo Sviluppo Sostenibile attraverso Arte e Artigianato” e la “Dichiarazione di Carrara sul ruolo dell’Artista e dell’Artigiano”.

Il programma di oggi

Venerdì 24 settembre l’apertura ufficiale della manifestazione prevede alle 18.00 e in streaming sulla pagina FB@Carraraunesco, la conferenza “La città creativa”. I temi del Creativity Forum: “L’Artista e l’Artigiano, strumenti di rigenerazione urbana sostenibile (Giardinodi Palazzo Binelli, in caso di pioggia Aula Magna Accademia di Belle Arti di Carrara) con interventi di Laura Barreca, Paolo Naldini e Giuseppe Biagini – coordinatori dei tavoli di lavoro–moderati dall’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Carrara Federica Forti. Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti presso Info point Piazza Alberica 10 – tel. 335 8343272 orario 10.00-13.00 e 15.00-18.00. Accesso consentito solo ai possessori della certificazione verde-green pass.

Alle 21.30 l’Istituto Valorizzazione Castelli presenta all’Accademia di Belle Arti di Carrara il concerto “Mutamenti Jazz–Concerto “Una notte da coprifuoco”” di Max del Aloe–Roberto Olzer duo (ingresso a pagamento, informazioni sul sito www.istitutovalorizzazionecastelli.it. Il concerto si svolge in osservanza delle disposizioni anti-covid vigenti.