Rinascita dei centri storici: ne discuteranno le 11 città italiane Unesco a Carrara

CARRARA – Carrara for the UNESCO Creative Cities porta a Carrara (Massa-Carrara) rappresentati delle istituzioni ed esperti nei settori dell’arte, dell’artigianato, dell’architettura, dell’economia e della comunicazione, provenienti dalle 11 Città Creative Unesco in Italia – Alba, Bergamo, Parma, Biella, Carrara, Fabriano, Bologna, Pesaro, Milano, Roma e Torino – per discutere sul tema della rigenerazione urbana e della rinascita dei centri storici post pandemia, mettendo al centro della riflessione l’artigiano, l’artista, il saper fare e la creatività.

A partire dal 24 settembre, nel corso del Forum, i rappresentanti delle Città Creative Unesco italiane, politici e artigiani si confronteranno e racconteranno i due documenti ufficiali nati dal confronto svoltosi nei mesi scorsi: la Carta di Carrara sullo Sviluppo Sostenibile attraverso Arte e Artigianato e la Dichiarazione di Carrara sul ruolo dell’Artista e dell’Artigiano.

Venerdì 24 settembre l’apertura ufficiale della manifestazione prevede alle ore 18.00 e in streaming sulla pagina FB @Carraraunesco, la conferenza La città creativa. I temi del CREATIVITY FORUM: “L’Artista e l’Artigiano strumenti di rigenerazione urbana sostenibile (Giardino di Palazzo Binelli, in caso di pioggia Aula Magna Accademia di Belle Arti di Carrara) con interventi di Laura Barreca, Paolo Naldini e Giuseppe Biagini – coordinatori dei tavoli di lavoro – moderati dall’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Carrara Federica Forti (Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti presso Info point Piazza Alberica 10 tel. 335 8343272 orario 10.00-13.00 e 15.00-18.00 .Accesso consentito solo ai possessori della certificazione verde – green pass)

Alle ore 21.30 l'Istituto Valorizzazione Castelli presenta all'Accademia di Belle Arti di Carrara il concerto Mutamenti Jazz – Concerto "Una notte da coprifuoco" Max del Aloe – Roberto Olzer duo (ingresso a pagamento, informazioni sul sito www.istitutovalorizzazionecastelli.it il concerto si svolge in osservanza delle disposizioni anticovid vigenti).

Sabato 25 settembre il programma prosegue, dalle 9.00 alle 13.00, con una Sessione plenaria istituzionale nella Sala di Rappresentanza della Camera di Commercio, trasmessa anche in streaming sulla pagina FB @Carraraunesco. Sono previsti gli interventi da remoto di Denise Bax, Direttore del programma Città Creatve di UNESCO Parigi, del Ministro Plenipotenziario Enrico Vicenti, Segretario Generale della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, di Cecilia Del Re, Assessore della Città di Firenze al Piano di Gestione Città Patrimonio UNESCO, oltre dei rappresentanti del coordinamento italiano delle Città Creative, del curatore del 3′ Congresso Mondiale UNESCO per la Transdisciplinarietà Prof. Paolo Orefice, e altri (Ingresso gratuito fino a esaurimento posti, su prenotazione. Accesso consentito solo ai possessori della certificazione verde – green pass).

Alle 15.30 nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Carrara si terrà l’ultima seduta del gruppo di lavoro delle associazioni di categoria e istituzioni locali – trasmessa anche in diretta streaming sulla pagina FB @Carraraunesco – al termine della quale verrà presentata la Dichiarazione di Carrara sul ruolo dell’Artista e dell’Artigiano.

Alle ore 18.00, incontro – confronto Città Creative UNESCO e territorio: dalla teoria alla pratica – in streaming sulla pagina FB @Carraraunesco – con i coordinatori e gli esperti dei tavoli di lavoro della Carta e della Dichiarazione di Carrara. In apertura saranno presentati i due casi studio: La Ragione nelle mani, un progetto di Stefano Boccalini, vincitore dell’8 edizione del bando Italian Council promosso dalla Direzione Generale per la Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con il catalogo a cura di Alessandra Pioselli, e il progetto di rigenerazione urbana a base creativa delle micro-economie del centro storico di Carrara, a cura Juan Carlos Allende, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Oltre (Giardino di Palazzo Binelli, in caso di pioggia sala di Rappresentanza della Camera di Commercio; ingresso gratuito fino a esaurimento posti; prenotazione obbligatoria Info point Piazza Alberica 10 tel. 335 8343272 orario 10.00-13.00 e 15.00-18.00. Accesso consentito solo ai possessori della certificazione verde – green pass).

Domenica 26 settembre a partire dalle 9.00 nell’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Carrara – in streaming sulla pagina FB @Carraraunesco – si tiene l’ultima seduta plenaria del tavolo di lavoro composto dagli esperti nominati dalle Città Creative Italiane e la consegna della Carta di Carrara per lo Sviluppo Sostenibile attraverso Arte e Artigianato al Sindaco di Carrara Francesco De Pasquale e al Coordinamento delle undici Città Creative italiane (ingresso gratuito su prenotazione, fino a esaurimento posti. Accesso consentito solo ai possessori della certificazione verde – green pass).

Nel corso dei tre giorni del Forum inoltre, con la 9° edizione di Carrara studi Aperti, il 25 e il 26 settembre sarà possibile visitare circa 80 fra laboratori, studi e atelier cittadini in cui operano oltre 200 artisti (Ingresso libero, evento a cura di A.p.S. Oltre, informazioni e orari su www.carrarastudiaperti.it); in occasione dell'evento di lancio di Carrara Studi Aperti, il 23 settembre alle ore 20.30 sarà proiettato in anteprima Hands at Work, una docu-serie in 9 episodi che descrive vita e lavoro degli artisti e artigiani di Carrara, protagonisti del progetto omonimo promosso da Carrara Città Creativa UNESCO in collaborazione con Itki Foundation, ApS Oltre, CNA e Confartigianato Massa Carrara; dal 24 al 26 settembre sarà possibile partecipare Visitare i laboratori della Scuola del Marmo a cura del Liceo artistico A. Gentileschi e dell'Istituto del marmo P. Tacca, e i fondo scolastico di Via Santa Maria 7/b dove la classe V Moda dell'Istituto Einaudi -Fiorillo promuove l'esposizione "La moda come espressione del se'", mentre il 25 e 26 settembre si svolgerà il I° Concorso Lirico Internazionale "Marmo all'Opera" presso la sede Graziani Marmi Srl in via Piave, evento a cura del Circolo Carrarese Amici della Lirica A. Mercuriali con la collaborazione del Comune di Carrara e il patrocinio della Regione Toscana (Ingresso a pagamento; informazioni e orari www.circolocarrareseamicidellalirica.com). Dal 24 settembre sarà aperta e visitabile, in concomitanza con il Forum, l'Area Archeologica di Fossacava, in attesa dell'inaugurazione ufficiale prevista per il 9 ottobre (orari di apertura dalle 9.00 alle 18.00 durante il Forum). Saranno infine visitabili le mostre GOYA BOUCHER RICCI BATONI e i maestri del '700 nelle città del Cybei a cura di Marco Ciampolini presso il Museo CARMI di Villa Fabbricotti e Giovanni Antonio Cybei e il suo tempo. Insigne statuario per le corti europee e 'Primario direttore' dell'Accademia di Belle Arti di Carrara presso sedi varie: Accademia di Belle Arti di Carrara, CARMI – Museo Carrara e Michelangelo, Palazzo Binelli e Palazzo Cucchiari (info, costi e orari sulla pagina FB @Carmimuseocarrara).