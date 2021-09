Riprendono le visite guidate di Italia Nostra: si parte con una mostra a Villa Bertelli

MASSA – Sabato 2 ottobre riprenderanno le visite guidate di Italia Nostra ai beni storici-artistici e architettonici. Dalle ore 16 fino alle 19 si potrà visitare la bella mostra “Il Mandale del Coronavirus” a Villa Bertelli dove espongono gli artisti: Antonio Barberi, Renzo Bighetti, Lorenzo D’Andrea, Dino La Bianca, Tiziano Lera, Marzia Martelli e Serena Pruno.

La visita é presentata e coordinata dall’esperta d’arte Enrica Frediani con il contributo straordinario di alcuni autori che hanno dato la loro disponibilità ad accogliere il gruppo e ad intervenire per eventuali spiegazioni ed illustrare le loro opere. L’appuntamento, da raggiungere con mezzi propri, é davanti a Villa Bertelli a Forte dei Marmi alle ore 16 per poi iniziare la visita guidata che é ad ingresso libero e completamente gratuita. Per aderire telefonare al numero 360491669