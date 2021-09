Alessandro Grande, regista vincitore del David di Donatello, a Massa con il suo cortometraggio

MASSA – “Massa, città del Premio Mercurio d’Argento”, rassegna dedicata alla musica da film e per l’immagine, prosegue con iniziative legate al mondo del cinema. Martedì 21 settembre, al Teatro dei Servi sarà presente il regista e sceneggiatore Alessandro Grande, in occasione della proiezione del suo film “Regina”. Vincitore del David di Donatello, di altri premi e candidature ai più importanti festival del settore, presenterà a Massa il suo primo lungometraggio, in concorso al 38° Torino Film Festival. L’evento, con inizio alle 20.45, è organizzato dall’associazione Scholè con il patrocinio del comune di Massa (Massa-Carrara).