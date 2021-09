Giornata nazionale dei piccoli musei. Domenica 19 settembre ingresso gratuito al “Guadagnucci”

MASSA – Domenica 19 settembre 2021 il Museo Gigi Guadagnucci aderirà alla IV Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, organizzata dall’Associazione Nazionale Piccoli Musei (APM). Con questo evento nazionale, aperto a tutti i piccoli musei soci dell’associazione, si intende promuovere una giornata dedicata all’accoglienza e festeggiare il sodalizio che lega particolarmente i piccoli musei alla comunità e al territorio.

Obiettivi dell’evento sono: stimolare gli ingressi ed aumentare il numero dei visitatori nei piccoli musei; far conoscere la realtà e il valore dei piccoli musei ai diversi “pubblici”, alle istituzioni e ai media; valorizzare il ruolo e le funzioni dei piccoli musei, che non sono semplicemente una versione ridotta di quelli di grande dimensione.

La Giornata Nazionale dei Piccoli Musei è la festa dei piccoli musei e si esprime con un gesto di accoglienza verso i visitatori: un dono costruito per l’occasione in segno di accoglienza. Un dono, non un gadget, un dono come può essere una piccola busta con qualche seme di fiori o di piante antiche del territorio, un evento particolare, una pubblicazione speciale, un racconto, un gesto che spieghi la passione che ha dato vita al museo. Il dono vuole indicare che nei piccoli musei la prima risorsa sono le persone, chi ci lavora, chi cura le collezioni, chi ha aperto il museo, chi lo visita, i cittadini che si identificano con il museo o che collaborano.

Il museo avrà apertura dalle 10:00 alle 13:00 e apertura pomeridiana straordinaria dalle ore 16:00 alle ore 19:00, con la possibilità di visite guidate. Ai visitatori verrà offerto un dono in cambio del quale si chiederà gentilmente di promuovere il museo facendo un post sui loro profili social. Ingresso gratuito.