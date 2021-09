Arriva il Bibliopride, la settimana nazionale delle biblioteche

Dal 27 settembre al 3 ottobre, l’Aib – Associazione Italiana Biblioteche promuove il Bibliopride, la settimana

nazionale delle biblioteche, giunta alla decima edizione; quest’anno l’evento è dedicato a “Le biblioteche per l’Agenda 2030“. L’ Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità, sottoscritto nel settembre 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri dell’Onu. Le biblioteche, nel loro modo di operare, possono contribuire alla sostenibilità attraverso l’esempio e la diffusione di principi e pratiche: raccolta differenziata, parità di genere, integrazione di settori socialmente esclusi, o anche semplicemente l’attenzione riposta su edifici bibliotecari totalmente green, sono alcuni esempi che rientrano nella teoria e nella prassi della sostenibilità.

La Biblioteca civica “Lodovici”, in piazza Gramsci a Carrara, partecipa all’iniziativa proponendo tre

appuntamenti a tema: dal 27 settembre al 3 ottobre presenta lo scaffale delle novità, tutto dedicato al

Bibliopride 2021 – Le biblioteche per l’Agenda 2030, promuovendo così i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.

Giovedì 30 settembre, alle ore 17.00 in Sala Gestri, si terrà l’iniziativa “Letture sostenibili”, un incontro di

lettura di nuovi albi illustrati, divertenti ed educativi che hanno come tema principale la sostenibilità, dedicato

ai bambini dai 6 ai 10 anni. L’ingresso è libero su prenotazione telefonando al numero 0585/641431 oppure

inviando una mail a bibliocarrara@comune.carrara.ms.it . Dopo la pausa imposta dal Covid-19, finalmente la

biblioteca torna ad accogliere in presenza i bambini, pur con le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria

ancora in corso: l’accesso sarà consentito, infatti, solo esibendo la certificazione verde – green pass.

L’ultimo appuntamento è in programma sabato 2 ottobre, quando sulla pagina Facebook della Biblioteca

http://https//www.facebook.com/bibliotecacivicacarrara/ verrà pubblicata “La Lettura”, un racconto ideato e

raccontato dal Lettore Volontario Andrea Carlesi che ci ricorda l’importanza di leggere libri fin dalla tenera

età.