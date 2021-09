“Smart walking theatre” sulla via Francigena. L’iniziativa del Comune di Fosdinovo

FOSDINOVO – “Camminare, Pellegrinare” è un progetto artistico che mescola l’agilità della conferenza con il rigore della scrittura teatrale. Una conferenza/spettacolo, condotta da Filippo Arcelloni attore e regista teatrale oltre che pellegrino in cammino sulle 45 tappe previste lungo la Via Francigena, è scritta come una sorta di abbecedario del cammino, dove ad ogni parola segue un racconto che ricorda fatti ed esperienze vissute. Alternando, in base al tipo di pubblico presente, momenti di racconto a braccio con pezzi di narrazione teatrale, viene lasciato anche spazio alle domande che verranno poste dal pubblico.

Obiettivo finale, informare sulla Via Francigena, spiegare cosa vuol dire essere pellegrino ai giorni d’oggi e mettere voglia al pubblico di provare una esperienza di cammino. “Camminare, Pellegrinare” si muove con le gambe del narratore che ogni giorno percorre una tappa della Via Francigena e di sera va in scena, arricchendo il racconto con momenti vissuti nella giornata. Il 15 settembre alle ore 21 lo spettacolo va in scena presso il salone della Parrocchia Sant’Antonio da Padova in via Borghetto 109, già sede di un Ostello per i pellegrini.