Letture tra il marmo: al via in biblioteca a Carrara un ciclo di incontri dedicati a Dante

CARRARA – Dopo gli appuntamenti nell’ambito de I salotti d’Autore e il Simposio di Avenza Tracce sulla Francigena Dante sulla Francigena, l’Amministrazione comunale ha organizzato tre nuovi incontri di lettura in Biblioteca a Carrara, in occasione del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri.

Per motivi organizzativi, l’iniziativa denominata “Letture tra il marmo”, compresa nel programma degli eventi per le celebrazioni dantesche “Dante a vagar tra i bianchi marmi”, si terrà presso la sede di Carrara della Biblioteca civica in piazza Gramsci e non presso il Museo del Marmo, come precedentemente comunicato, nel rispetto delle misure anti Covid-19.

Gli incontri di lettura, a cura di autori locali, riproporranno le leggende dei bianchi marmi delle Alpi Apuane che Dante ebbe modo di ammirare nel corso del suo peregrinare, tra i cui anfratti pose la dimora dell’indovino Aronte.

Il primo appuntamento è previsto per martedì 14 settembre, con inizio alle ore 17:30: il ciclo proseguirà il 19 ottobre e il 16 novembre.

L’ingresso è libero su prenotazione, telefonando al numero 0585/641370, oppure scrivendo una mail a bibliocarrara@comune.carrara.ms.it. L’accesso è consentito solo se si è in possesso della certificazione verde – green pass.