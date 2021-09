CARRARA – Si è aperta coi tradizionali saluti delle istituzioni e con la conferenza di Telmo Pievani la nuova edizione di Con-Vivere, quest’anno dedicata alla “Cura”, che andrà avanti fino a domenica 12 settembre nel centro storico di Carrara. La prima giornata ha visto gli interventi di Lina Bolzoni, Salvatore Natoli, Carlo Manfredi, Daniela Poggi, Andrea Luci e Alberto Pellai, e si è conclusa in serata con lo spettacolo del cantautore Simone Cristicchi (nel video che pubblichiamo qui sopra, l’artista propone un omaggio a Franco Battiato, cantando “La cura”).

Riportiamo di seguito il programma di venerdì 10 settembre. L’organizzazione del festival segnala che Stefano Ardito (appuntamento alle 18 in Accademia) non potrà esserci per motivi personali. Sarà sostituito da Roberta Ferraris esperta di cammini Touring. Roberta Ferraris dal 1994 si occupa di turismo sostenibile e collabora con vari editori, fornendo testi foto e illustrazioni ad acquerello. Nelle pubblicazioni di cui è autrice propone la conoscenza del territorio, soprattutto italiano, con particolare attenzione al paesaggio naturale e agricolo. Ne suggerisce la conoscenza lenta, a piedi, in bici o con i mezzi pubblici. Vive e lavora in una cascina in Alta Langa. Ha scritto per il Touring molte guide verdi ed inoltre per l’editore Terre di Mezzo: La Via Francigena in Toscana, uscita quest’anno, la guida ufficiale della Via Francigena e quella della Via Francigena in bicicletta, il Cammino Balteo, Sardegna a piedi, Sulle strade dei Valdesi. Per Ediciclo, Il sentiero e l’altrove, che non è una guida, ma uno scritto narrativo a episodi, sulle sue avventure e disavventure attraverso la penisola. Ha scritto anche la Guida al primo Cammino, un piccolo manuale per chi vuole mettersi in cammino ma non sa come, e la guida Alla scoperta delle Langhe.

venerdì 10 settembre

16:00 – 20:00

Accademia di Belle Arti

mostre

Accuratum

Fatto con cura

A cura di Accademia di Belle Arti

17:00 – 23:00

Palco della Musica

mostre

PartecipAzione

A cura di Circolo culturale ARCI Radioattiva Contatto Radio

17:00

Sagrato Chiesa del Suffragio

conferenze

Marino Gatto

Biodiversità

Servizi degli ecosistemi e cambiamenti climatici

Presenta Ilaria Borghini Antenna3

17:00

Cortile Istituto Figlie di Gesù

spazio bambini

Voci dal mondo verde

Le piante si raccontano

Parole e musica di Stefano Bordiglioni

18:00 – 22:00

Via Santa Maria, 7B

mostre

Apertura dello spazio espositivo

A cura dell’Impresa Cooperativa Simulata La Vela di Marmo Istituto di Istruzione Superiore Einaudi (IIS Barsanti)

Con la collaborazione di Accademia Albericiana e Club Fotografico Apuano

18:00 – 21:00

Istituto del marmo Tacca

Liceo Artistico Gentileschi

Via Santa Maria

mostre

Apertura degli spazi espositivi

A cura Liceo artistico “A. Gentileschi” e Istituto del marmo “P. Tacca”

In collaborazione con Creativity Forum. Carrara for the Unesco Creative Cities

18:00

Accademia di Belle Arti

conferenze

Roberta Ferraris

Il cammino come incontro con la natura

A cura di Touring Club Italiano e con il patrocinio del progetto Il cammino di Aronte

18:00

Corso Rosselli

incontri

Creativity Forum

Carrara for the Unesco Creative Cities

Presentazione Catalogo

18:30

Palazzo Binelli, Giardino

parole e cucina

Cibo e territorio

La Lunigiana

A cura di Istituto Alberghiero “Pacinotti Belmesseri” di Bagnone e dell’Associazione Comunità del Cibo di Crinale

18:30

Cortile Istituto Figlie di Gesù

laboratori

Libri

Battiti del cuore

A cura dei lettori del Circolo LaAV, Letture ad Alta Voce di Carrara

18:30

Via Ceci ang. Vicolo Castelfidardo

spazio bambini

Respiro e ascolto

A cura di Associazione Yoga Mandarava

19:00

Sagrato Chiesa del Suffragio

conferenze

Carlo Alberto Redi

Non siamo dei buoni antenati

Presenta Matteo Bartolini

19:30

Accademia di Belle Arti

incontri

Taking care

A cura di Ordine Architetti di Massa Carrara

19:30

Corso Rosselli

conferenze

Pietro Del Soldà

Cura dell’anima e cura della polis

In dialogo con Telmo Pievani

21:00

Accademia di Belle Arti

visite guidate

La bellezza che cura

A cura di Associazione Amici dell’Accademia di Belle Arti

21:00

Palazzo Binelli, Giardino

conferenze

Paola Bonizzoni, Don Virginio Colmegna

Povertà

Modera Stefano tamburini Direttore Il Tirreno

Don Virginio Colmegna in videoconferenza

21:30

Palazzo Cucchiari, Giardino

parole e note

Il suono della cura

Racconti di medicina e musica dall’800 a oggi

21:30

Sagrato Chiesa del Suffragio

conferenze

Marco Malvaldi

Cura del pensiero

Presenta Ilaria Borghini Antenna 3

22:00

Corso Rosselli

musica

Battiato Libero