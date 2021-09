Al Parco della Padula un viaggio alla scoperta dell’arte ambientale

CARRARA – Domenica 12 settembre alle 17.00 al Parco della Padula di Carrara, viene presentato “Il Parco della Padula. Il marmo protagonista dell’arte contemporanea a Carrara”, volume edito da Gli Ori (Pistoia) e curato da Giuliano Gori (ingresso libero – prenotazione obbligatoria 335 1047450 | museo.carmi@comune.carrara.ms.it). La presentazione, arricchita da una visita guidata alle installazioni del parco, è parte del programma di Con-vivere Carrara Festival, che dal 9 al 12 settembre 2021 ospita in città un ricco palinsesto coordinato da Telmo Piovani e dedicato al tema della cura.

La presentazione arriva a quasi vent’anni dalla collocazione nel parco di otto sculture ambientali realizzate da Luigi Mainolfi, Robert Morris, Claudio Parmiggiani, Dani Karavan, Sol LeWitt, Ian Hamilton Finlay, Mario Merz,Anne & Patrick Poirier, in occasione della XI edizione della Biennale Internazionale di Scultura di Carrara nel 2002, che con la ristrutturazione di Villa Fabbricotti e la nascita del Museo Carmi – Carrara Michelangelo nel 2018 conclude un percorso iniziato all’inizio degli anni Duemila.

Il catalogo – con testi di Federica Forti Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Carrara, Giuliano Goricuratore del catalogo e dell’allestimento del 2002, Luciano Massari Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Carrara,Claudio Rocca Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Firenze e Laura Barreca Direttrice scientifica del mudaC Museo delle arti Carrara, arricchito da un portfolio di fotografie di Maria Mulas realizzate in occasione della Biennale del 2002 – è una guida alla scoperta delle sculture, tutte realizzate in marmo bianco di Carrara e disseminate tra gli alberi secolari del parco.

“L’arte Ambientale non è un movimento artistico, è nata per la mia predilezione di scegliere artisti che lavorano a partire dal luogo, si appropriano di esso e costruiscono il proprio progetto diventandone parte o comunque rendendone viva la relazione. – dice il curatore Giuliano Gori nel suo testo in catalogo – In tal modo le sette opere realizzate per Carrara avranno per sempre la memoria del Parco della Padula, dei suoi alberi e del suo disegno originario”.

Insieme alla presentazione all’interno del programma di Con-vivere Carrara Festival sono presenti altri tre appuntamenti curati dal Comune di Carrara:

Venerdì 10 settembre, ore 18.00: incontro di presentazione del Creativity Forum, con Laura Barreca, Giuseppe Biagini e Federica Forti (Camera di Commercio, Corso Rosselli); ingresso libero – prenotazione obbligatoria su www.con-vivere.it;

Sabato 11 settembre, dalle ore 18.00: Alla scoperta del mondo di Cibey. Tra pittura e scultura, visita guidata alla mostra con il curatore Marco Ciampolini (Museo Carmi Carrara e Michelangelo); ingresso libero – prenotazione obbligatoria 335 1047450 | museo.carmi@comune.carrara.ms.it) – Ogni visita ha la durata di circa 20 minuti per un massimo di 6 gruppi da 10 persone;

Sabato 11 settembre, ore 19.30: Curare il futuro del passato, con Guido Canali (Accademia di Belle Arti); ingresso libero – prenotazione obbligatoria su www.con-vivere.it