Carrara, via alle iscrizioni alla scuola comunale di musica

CARRARA – Sono aperte le iscrizioni alla Scuola comunale di Musica “Città di Carrara”, che propone anche quest’anno una interessante offerta formativa in grado di rispondere alle esigenze di diverse tipologie di utenza: dall’area propedeutica a quella classica e moderna, oltre ai corsi collettivi complementari. Per partecipare ai corsi è necessario presentare, entro il prossimo 1 ottobre, la domanda di ammissione sull’apposito modulo, in distribuzione presso l’ufficio Cultura – Palazzo Saffi, via Solferino, oppure presso l’URP del Comune, in piazza 2 Giugno. Il modulo è anche scaricabile dal sito del Comune, all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it L’avvio delle lezioni è previsto entro la seconda metà del mese di ottobre.

La Scuola Comunale di Musica si trova in via Tacca a Carrara e offre la possibilità ai suoi iscritti di frequentare i corsi musicali inferiori per conseguire l’accesso privilegiato al Conservatorio di Stato di La Spezia: da quest’anno il Comune ha siglato, infatti, una convenzione con il Conservatorio “G. Puccini” che permette agli iscritti la frequenza di laboratori musicali e lo svolgimento a Carrara di verifiche e stage con gli insegnanti del Conservatorio.

Nell’offerta formativa sono presenti anche corsi di gioco musicale per i bambini dai quattro ai cinque anni, propedeutica primo anno per i bimbi di sei anni e propedeutica musicale strumentale per i bambini di sette anni d’età. Tra gli insegnamenti per gli allievi più grandi troviamo l’area classica con i corsi individuali di arpa, canto, chitarra, fisarmonica, pianoforte, sassofono, tromba, violino; per l’area moderna sono previsti corsi individuali di percussioni e batteria, canto moderno e corsi collettivi complementari di teoria e solfeggio, musica d’insieme e coro voci bianche.

Le lezioni si svolgeranno sempre in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 14:00 alle 20:00 ed eventualmente il sabato. La quota annuale di iscrizione è di € 20,00. Queste le tariffe per i singoli insegnamenti: corsi amatoriali strumento più teoria e solfeggio € 580,00; corsi pre-accademici strumento più teoria e solfeggio € 700,00. Laboratori per bambini: corso musica e gioco (da 5 a 6 anni) € 280,00, corso di propedeutica (da 6 a 8 anni) € 320,00. Corsi complementari: armonia-storia della musica € 320,00; pianoforte complementare € 320,00; teoria e solfeggio € 280,00; canto corale – musica d’insieme per archi – musica d’insieme per fiati € 320,00. Tutti i corsi si tengono nel pieno rispetto delle norme anti Covid 19 e del Protocollo Anticontagio della Scuola, che verranno implementati nel caso di nuove disposizioni normative. Per ogni ulteriore informazione è possibile telefonare all’Ufficio Cultura ai numeri 0585/641297-641392, o scrivere una mail a mail a ilaria.tusini@comune.carrara.ms.it sandra.bassani@comune.carrara.ms.it

Come ricorda l’assessore alla Cultura Federica Forti, l’emergenza Covid ha imposto negli ultimi due anni una serie di modifiche alle attività della scuola, che però non hanno limitato il gradimento da parte degli utenti, con un ottimo andamento delle iscrizioni. In particolare hanno avuto un grande successo le esibizioni degli allievi sulla pagina Facebook ScuolacomunaledimusicaCarrara, che ha registrato un boom di visualizzazioni e dove è stato possibile ammirare i giovani cantanti e musicisti che hanno dato prova del proprio talento. Un grazie, dunque, conclude Forti, agli studenti che hanno continuato a credere nell’importanza della musica e a tutto il corpo docente che con tanta passione e impegno si dedica all’insegnamento.