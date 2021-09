Taxi Milano 25 – In viaggio con zia Caterina arriva a Massa

MASSA – Si svolgerà martedì 7 settembre alle 18 la prima manifestazione organizzata e promossa da In-Nova, la nuova associazione nata a Massa con finalità politica e culturali. Si tratta della presentazione del libro Taxi Milano 25 – In viaggio con zia Caterina, una rivoluzionaria dei nostri tempi, dell’autrice Alessandra Cotoloni con la prefazione di Simone Cristicchi. Sarà presente Caterina Bellandi, la ‘Zia Caterina’ protagonista della storia che nel 2017 è stata eletta ambasciatrice della solidarietà nel mondo. All’iniziativa parteciperanno Fabio Evangelisti e il presidente della Provincia Gianni Lorenzetti.

Il libro, che attraverso i soliti canoni editoriali potrebbe essere definito una biografia, esce dai propri confini per raccontare la stravaganza e la magia della storia di Zia Caterina, la famosa tassista di Firenze conosciuta in Italia e nel mondo per la sua opera di assistenza ai bambini malati di tumore che lei accompagna con allegria nel proprio taxi colorato e pieno di peluche all’Ospedale Meyer di Firenze. Zia Caterina sarà a Massa martedì 7 settembre alle ore 18:00 presso il Palazzo Ducale di Massa, ospite della presentazione del libro che parla della sua meravigliosa storia.