FUORI PROVINCIA – Mancano meno di quindici giorni alla chiusura delle iscrizioni. Numerosi i premi in palio per le sette sezioni Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti, ancora pochi giorni per concorrere. Il gong che chiude le iscrizioni suonerà tra pochissimo: mercoledì prossimo, 15 settembre, la segreteria del Concorso artistico-letterario raccoglierà tutte le iscrizioni pervenute dagli artisti locali, nazionali, internazionali e sotto il parere di giudici esperti decreterà i finalisti della sesta edizione. Prima della manifestazione conclusiva, prevista per il 20 e 21 novembre nella storica sede UNESCO di Palazzo Mediceo a Seravezza (LU), che avverrà nel rispetto delle normative Covid,saranno resi noti i nomi dei vincitori e di tutti i premiati delle sezioni in concorso invitati a presentarsi ai cerimoniali.

La sesta edizione 2020/2021, che ha già raccolto l’adesione di oltre 1700 artisti, è aperta agli artisti di qualsiasi nazionalità, professionisti e non, agli studenti, e a tutti coloro che desiderano esprimere la propria creatività senza limiti di età. Sette le sezioni per le quali è possibile concorrere: poesia singola, poesia edita e inedita, racconto, narrativa, pittura, scultura, fotografia e digital art.

Per partecipare è necessario andare sul sito www.premiomichelangelobuonarroti.org , scaricare il bando e seguire le istruzioni per Iiscriversi a seconda della/e categoria/e alla quale si vuole partecipare.