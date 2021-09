Il liceo classico Repetti porta la “neotopia” al “Con-vivere” con un video: “Il futuro ci attende”

CARRARA – Sabato 4 settembre alle ore 18.00, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook di “con-vivere Carrara festival” verrà trasmesso il video “Il futro che ci attende” realizzato dalla classe IA del Liceo classico “Montessori-Repetti” di Carrara.

Con questo video, la classe IA del Liceo classico ha voluto presentare una riflessione sul particolare momento che stiamo attraversando. La pandemia di Covid-19 ha infatti messo in discussione certezze considerate incrollabili e ha aperto prospettive nuove per il futuro. Il lavoro fatto in classe, con il coordinamento della professoressa Serena Conti, docente di storia e filosofia, è partito dall’analisi, attraverso diversi punti di vista, della situazione attuale ed è stato affrontato anche come un’occasione unica per riconsiderare i criteri con cui si è, fino ad ora, interpretato il mondo. Lo scopo era quello di trovare una “via di fuga” da parte di una generazione sofferente e con un futuro opaco davanti a sé.

Partendo dalla posizione della filosofa della cura Elena Pulcini e del filosofo della scienza Telmo Pievani, accomunati dal sostenere quanto sia fondamentale la cura dell’ambiente per la salvaguardia di ogni vivente, si è lavorato sul concetto di cura e di responsabilità. La proposta fatta dai ragazzi e dalle ragazze di IA ha anche un nome, che è un neologismo, “neotopia” ovvero il credere che il meglio del mondo debba ancora venire contro chi crede invece nella “retrotopia” e cioè sull’esaltazione del passato e sulla sfiducia nelle giovani generazioni.