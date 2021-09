CARRARA – Il Cammino di Aronte fa tappa a… Con-vivere. E il festival dedica uno dei suoi appuntamenti all’importanza delle escursioni nella natura come elemento di cura, tema della rassegna, per la mente e il corpo. Una sinergia di intenti fra due iniziative che a Carrara trovano la stessa matrice culturale. Iniziative che qui si ritrovano nel periodo del festival per creare una comunione di intenti nell’ambito della promozione del territorio e dell’armonia fra uomo e natura grazie a due diversi appuntamenti, fra teoria e pratica sul campo, come nelle migliori scuole del pensiero. Com’è giusto che sia, si parte dalle nozioni di base e l’appuntamento da segnare a calendario è quello di venerdì 10 settembre alle ore 18.

Ritrovo all’Accademia di Belle Arti di Carrara con la conferenza di Stefano Ardito, intitolata ‘Il cammino come incontro con la natura’. Un’iniziativa a cura di Touring Club Italiano. Una conferenza da non perdere per gli appassionati della natura. Stefano Ardito saprà portare sul palco la conoscenza che deriva dall’esperienza di scrittore, fotografo e film maker. E’ molto conosciuto per le guide dedicate a itinerari e sentieri sull’Appennino, sulle Dolomiti e in altre zone. Ha scritto libri su alpinismo, natura, scienza e storia. Ha realizzato documentari dedicati a vette e parchi, ma anche ai loro problemi e alla vita di chi in questi luoghi vive e lavora. Fra i suoi libri: Cammini e sentieri nascosti d’Italia da percorrere almeno una volta nella vita (Roma 2017); I 50 sentieri più belli della Toscana (Subiaco 2017); Everest. Una storia lunga 100 anni (Roma 2020); Passeggiate ed escursioni nelle Dolomiti (Roma 2021); Il sangue sotto la neve (Milano 2021); Guida curiosa delle Dolomiti (Roma 2021). Le prenotazioni sono aperte sul sito del festival www.con-vivere.it Dalla teoria alla pratica sul campo, il giorno dopo sabato 11 settembre, con l’escursione da Colonnata a Cima Gioia e Vergheto. Iniziativa a cura di Federica Cecchini guida Gae di Benvenuti in Terra Apuana, Cai Sezione Carrara e Phanatlon Carrara e Massa, organizzata su una parte del sentiero di Aronte in occasione del festiva con-vivere. Partenza dal parcheggio di Colonnata località stazione alle ore 9, a numero chiuso fino a un massimo di 25 partecipanti. Quota di partecipazione 7 euro. Per informazioni e prenotazioni 0585 55249, info@camminodiaronte.it