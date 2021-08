“Storie di autismo”, i racconti fantastici di Federico Rosselli

PONTREMOLI – Una passione per i cavalli e per l’arte, per la bellezza e la maestosità è quella che Federico Rosselli, classe ’88, mette in risalto nei suoi racconti speciali, dedicati a chi il mondo lo vede da un’angolazione diversa, dietro un velo che, a volte, può essere superato spostandolo appena e lasciando filtrare quel poco che basta d’immaginazione che spesso ci aiuta a superare gli ostacoli più duri.

Nasce così, con la volontà di esprimere il proprio punto di vista e di suggerire come sia possibile appropriarsi della vita e del futuro anche per chi, come lui, convive con lo spettro dell’autismo, il suo primo libro “Storie di autismo”. L’arte – come spiega Federico nella prefazione della sua raccolta di racconti – , come l’ippoterapia, è un grande modo di essere utili a questi spettatori speciali.

Un progetto romanzato, quello che sarà presentato a Bagnone giovedì 2 settembre alle ore 21 in piazza Santa Maria, che vuole essere di sostegno alle associazioni che da anni si prendono cura di persone con disabilità e autismo sul territorio, come Amici di Cio nel cuore e Aldi Lunigiana.

«Nei suoi scritti – commenta il parlamentare Cosimo Ferri, che ha curato la prefazione – non c’è soltanto la qualità dell’espressione narrativa, c’è anche e soprattutto il contenuto coinvolgente, il tema vero e forte che viene proposto in contesti che sono, insieme, di concretezza e immaginazione. Così, si rimane incollati al libro nel leggerlo e sembra quasi che i racconti si susseguano come in un’unica grande storia vissuta attraverso protagonisti (persone e cavalli) ed emozioni differenti».

Una bella occasione, dunque, quella di giovedì per poter entrare in un universo parallelo con un narratore ben disposto ad aprirne le porte affinché tutti possano comprenderne le sfumature. La presentazione sarà a cura della dottoressa Marianna Nicolini, con il patrocinio di Associazione promozione sociale Cio nel cuore, Aldi Lunigiana e Donne di Luna.