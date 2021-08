CARRARA – Francesco Gabbani torna con un nuovo singolo dal titolo “La rete” in uscita venerdì 3 settembre su tutte le piattaforme digitali e nelle radio, pubblicato da Bmg. Dopo un indimenticabile concerto all’Arena di Verona nel mese di luglio 2021 e l’annuncio del suo debutto nel mondo del cinema, il cantautore carrarese rompe il periodo di silenzio con l’annuncio del suo nuovo progetto discografico. Il primo inedito “La rete” è una canzone in perfetto stile Gabbani: ritmo, melodia pop orecchiabile, ironia, giochi di parole e un testo che offre spunti per una riflessione più profonda sul modo in cui viviamo.

«Mi piacerebbe che questa canzone potesse fornire un piccolo aiuto per chi ha voglia di intraprendere un percorso di illuminazione personale» racconta Gabbani sul nuovo brano. «La rete è una condizione mentale in cui talvolta ci ritroviamo intrappolati, complice l’autosuggestione distorta spesso fornita dall’avere un’identità sdoppiata in rete, nel web. Un buon punto di partenza verso la via della liberazione è acquisire la consapevolezza che i nostri pescatori siamo proprio noi stessi perché spesso siamo noi la causa del nostro essere intrappolati» e poi aggiunge «ma in fondo… è solo una canzonetta».

Foto 2 di 2



Prodotta da Vivo Concerti, l’attività live di Francesco Gabbani nel 2022 riprenderà alla grande. Sono stati annunciati, infatti, due grandi eventi: venerdì 6 maggio 2022 al Mediolanum Forum di Assago (MI) e domenica 8 maggio 2022 al Palazzo dello Sport di Roma.