I Rock in Two and Friends in concerto ad Aulla, appuntamento domani sera alle 21

AULLA – Nuovo appuntamento ad Aulla con la band Rock in Two and Friends. Un concerto di musica ed esibizione di ballo a cura della scuola di danza Tap Dancing, in programma domani sera alle 21.00 in via Cerri (davanti alla chiesa). Si esibiranno: alla voce Luca Lo Bosco, alla chitarra Alberto Pavoni, al vioino Claudio Galazzo e alle percussioni Valter Bono.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. Per partecipare è necessario essere in possesso di green pass, ad esclusione dei bambini di età inferiore ai 12 anni. Si raccomanda di indossare la mascherina e di rispettare le normative nazionali anti contagio.