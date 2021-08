“Salotti d’autore e Salotti di Dante”, ultimo appuntamento questa sera a Palazzo Binelli

CARRARA – Ultimo appuntamento a Carrara con la rassegna “Salotti d’Autore e Salotti di Dante”, in programma questa sera alle ore 21.00, nel Giardino di Palazzo Binelli, in via Verdi a Carrara ed è affidato alla Professoressa Giuliana Nuvoli dell’Università degli Studi di Milano Statale, che terrà una conferenza sul tema “la bellezza che io vidi”, con l’accompagnamento musicale di Virginia Sutera.

Anche l’edizione 2021, come le due precedenti, ha ottenuto un ottimo riscontro di pubblico che ha seguito con interesse i diciotto incontri del programma, nell’ambito del quale, nell’anno delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante, l’Amministrazione comunale ha voluto dedicare tre serate speciali al Sommo Poeta. La bellezza ch’io vidi fa parte di una serie di incontri del progetto Dante a teatro, patrocinato dal Comitato Nazionale per le celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, dall’Accademia della Crusca e dall’ADI (Associazione degli Italianisti), promosso dall’Associazione culturale Dante e le arti. Dante a teatro nasce nel 2010 da un’idea della professoressa Giuliana Nuvoli. Narrazione della storia, lettura di versi del poema, testi originali rispondenti, di norma, al racconto in prima persona dei personaggi costituiscono i diversi momenti in cui si articola l’incontro. Regia, testi, e interpretazione sono di Giuliana Nuvoli, le musiche sono della violinista Virginia Sutera.

Giuliana Nuvoli si è laureata presso l’Università degli Studi di Firenze ed è tuttora Professoressa di Letteratura Italiana presso l’Università degli Studi di Milano. Ha svolto attività di ricerca su diversi versanti. Numerose le sue pubblicazioni sul periodo napoleonico e la prima metà dell’Ottocento e sulla letteratura del Novecento. Negli ultimi anni i suoi studi si sono intensificati sulla figura di Dante Alighieri (Cantando come donna ‘namorata. Pubblico e privato nel Paradiso Terrestre, Dante e l’Islam, Il personaggio Dante nella Commedia, Leggere Dante oggi,Vorrei raccontarti una storia. Paolo e Francesca fra testo e rappresentazione artistica dal Trecento all’età romantica, Francesca al cinema. Dalla Commedia allo schermo). La sua ricerca,è orientata anche ai rapporti fra il testo e discipline collaterali (filosofia, storia, geografia, letteratura classiche), e il testo e le arti (arti figurative, musica, cinema). È responsabile per l’Italia del progetto internazionale Dante e l’arte (compresa l’area Dante e il teatro). L’attività di docenza e di ricerca è affiancata a quella di conferenziere presso università, scuole e il grande pubblico, in Italia e all’estero.

La rassegna Salotti d’Autore e Salotti di Dante è organizzata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Carrara, con la collaborazione della Biblioteca Civica e delle librerie Bajni, Mondadori Bookstore, Nuova Avventura e La Bottega di Aronte, L’ingresso è libero, con prenotazione obbligatoria telefonando al numero 335/8343272, da lunedì a domenica, dalle ore 18.00 alle 20.30. Come previsto dal Decreto approvato dal Governo, per fronteggiare l’emergenza Covid-19, è necessario esibire all’ingresso il green pass.