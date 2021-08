“Queen at the opera”. Uno show rock-sinfonico all’aeroporto del Cinquale

MASSA – “Queen at the Opera” sarà il 30 agosto a Marina di Massa. È il primo e unico concerto-show in veste Rock-Sinfonica basato sulle musiche dei Queen.

Orchestra dal vivo e rock band fanno da sfondo a uno spettacolo che continua a raccogliere standing ovation e tutto esaurito, con un seguito veramente positivo fino alla battuta di arresto del 2020. L’attesissimo appuntamento con “Queen At The Opera” è il 30 agosto, alle 21.00 all’aeroporto di Cinquale. Nato da un’idea di Simone Scorcelletti, prodotto da Duncan Eventi, “Queen At The Opera” è interamente basato sulle leggendarie musiche dei Queen, arrangiate dal Maestro Piero Gallo.

In tournée internazionale dal 2015, lo spettacolo si trasforma ed evolve: ferma restando la sua formula vincente, si rende omaggio ai numerosi spettatori che ritornano a vederlo con nuovi arrangiamenti nella scaletta e qualche novità, con brani moltocaratterizzanti dei Queen, per i quali il maestro Piero Gallo trova sempre il modo di aggiungere sfumature e innovazione.

Classici senza tempo come “We are the champions”, “Barcelona”, “Bohemian rhapsod”y, “We will rock you”, “The show must go on”, “Radio ga ga”, “A kind of magic”, “Under pressure”, “Another one bites the dust”, restano l’asse portante, rivivendo ogni volta nel loro travolgente splendore, grazie alla perfetta fusione sonora, potente ed elegante, che solo la musica sinfonica mescolata al rock dal vivo può generare. Il tutto è impreziosito da un suggestivo visual show, che rende l’atmosfera dello spettacolo ancora più emozionante e coinvolgente.

Un successo in crescendo, per una produzione nata ancor prima del film Bohemian Rapsody. “Queen at the Opera” si distingue, infatti, da ogni tipo di tributo perché perpetua, dilata e rinnova l’unione di generi alla base dei capolavori dei Queen, e questo è il motivo per cui continua a registrare sold out e favore del pubblico. Registri lirici estesissimi delle vocisoprano si mescolano al graffiante rock, arpeggi acrobatici della chitarra si fondono con la dolcezza delicatadegli archi, mentre si compongono le voci di cantanti in un tributo straordinario, senza una sbavatura.

Queen at the Opera a Marina di Massa è un evento patrocinato dal Comune di Massa con la collaborazione di Aeroclub di Marina di Massa, sponsorizzato da Mercedes Benz concessionaria ufficiale Guidicar e con la mediapartnership di Radionostalgia.

Durante la serata l’organizzazione dedica un ringraziamento particolare alla Croce Rossa, Croce Verde, Croce Bianca di Massa con la seguente motivazione: “Il Covid ha fatto vacillare tutte le nostre sicurezze, Le tre associazioni territoriali tra le altre hanno dato il meglio di se nell’affrontare questa emergenza e nel farci sentire che non siamo soli”.