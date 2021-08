MASSA – Si è chiusa la rassegna estiva organizzata dalla Biblioteca civica S. Giampaoli di Massa di concerto con il Comune dal titolo “Biblioteca in Piazza”. La rassegna, che ha avuto come protagonisti scrittori, editori e storie del territorio, ha trovato un largo consenso di pubblico, riscuotendo un notevole successo. Diciassette serate – da fine giugno a metà agosto – in cui si è parlato di architettura e storia dell’arte locali, opere teatrali in dialetto massese, romanzi storici ambientati nel territorio, poesia, narrativa, attualità e, soprattutto, emozioni. Tornare a incontrarsi in presenza, in un salotto urbano spettacolare quale quello di Piazza Mercurio, con lo sguardo su Palazzo Colombini, sede della Biblioteca, ha dato un tocco di magia e intimità alla rassegna.

Solo per citare alcune tra le iniziative di maggior successo ricordiamo la presentazione di “Vetrine Massesi” di Dino Del Giudice, edito da Eclettica e presentato da Alessandro Amorese. Il libro è una rassegna degli esercizi commerciali cittadini che hanno chiuso la propria attività ma sono rimasti nel cuore e nell’immaginario dei cittadini: bar, ristoranti, hotel, librerie, macellerie, botteghe, ecc.

Foto 3 di 3





“Le ville di Ronchi e Poveromo, architettura e società 1900-1970” di Massimiliano Nocchi e Silvia Nicoli, edito da Pacini, con la presentazione di Chiara Dentoni. Nocchi e Nicoli, architetti massesi, con quest’opera, hanno messo in luce le case e le ville della zona di villeggiatura di Ronchi e Poveromo, costruite dagli inizi del Novecento fino all’immediato dopoguerra, che hanno ospitato nobili, letterati, uomini di cultura e vip. Si tratta di autentici gioielli realizzati dai più noti architetti italiani.

Ricordiamo la serata dedicata allo scultore Piccirilli, massese di origine poi naturalizzato statunitense, in occasione della quale, tra l’altro, la sezione locale di Italia Nostra ha donato alla Biblioteca il libro raro e inedito in Italia “Attilio Piccirilli: Life of an american sculptor”, edito negli USA nel 1944. Durante la serata i relatori, Silvano Soldano, Carmen Rusconi e Marco Betti, hanno ripercorso i fatti biografici della famiglia Piccirilli a Massa, la formazione artistica giovanile di Attilio con la sua prima opera massese, lo sviluppo della sua ampissima produzione americana, in cui la dimensione di artista si somma all’abilità artigianale del glorioso laboratorio.

Sono intervenuti, sia come autori che come presentatori, personalità di spicco nel panorama letterario, accademico e scientifico nazionale: Marina Pratici, critico letterario, saggista e poeta, nonché fondatrice e presidente di prestigiosi premi letterari internazionali; Marco Ferrari giornalista, scrittore e autore televisivo italiano; Alessandro Volpi professore universitario di storia contemporanea; Enrico Medda professore universitario di letteratura greca; Patrizia Fiaschi docente e divulgatrice culturale a tutto tondo; Simona Bertocchi scrittrice e divulgatrice culturale di grande esperienza; Paolo Giannotti docente e scrittore.

Anche il dialetto massese è stato al centro della manifestazione con la presenza degli attori e autori teatrali: Fabio Cristiani, Bruno Cantoni, Fernando Petroli, Francesco Bigini detto “cecchetto” e Lucia Barsella che hanno allietato le serate con letture in dialetto massese a più voci.

La rassegna è stata realizzata in collaborazione con Laav (Letture ad alta voce) Massa, con le librerie cittadine Libri in armonia, Erreci Booklet e Colors di Marina di Massa e con numerose associazioni locali, tra le quali Rotaract Massa Carrara, Culturando aps, Italia Nostra, Amici di Ronchi e Poveromo, Antica Massa Cybea. Hanno partecipato gli editori locali: Eclettica edizioni, Industria e letteratura, Giovane Holden, Del Bucchia.