Il Mercurio d’Argento punta in alto. Persiani: «I giovani potranno crescere grazie a questo premio»

MASSA – Il premio “Mercurio d’argento” arriva alla terza edizione. Il Comune di Massa ha già avviato, da qualche giorno, la macchina organizzativa nel tentativo di inserire definitivamente la cittadina apuana nel panorama nazionale ed internazionale nel rapporto che intercorre tra la musica e il cinema. In particolare, al centro del premio, il Comune ha voluto mettere i giovani. Saranno loro, infatti, i destinatari dei workshop che si terranno a Villa Cuturi il 26 e 27 agosto. Dagli incontri organizzati con i tanti professionisti che arriveranno a Marina di Massa, gli aspiranti compositori potranno carpire i segreti della professione, con un’attenzione in più, quest’anno, sul rapporto sempre sbilanciato tra compositori e compositrici.

Le novità di questa terza edizione non riguardano solo una nuova veste grafica curata dal francese Pierre Bourrigot. Quest’anno, infatti, l’evento finale del premio si terrà in piazza Aranci, con l’ospite d’eccezione Nicola Piovani, vincitore del premio Oscar. Un evento aperto a tutti, con ingresso libero su prenotazione alla mail eventi@comune.massa.ms.it, previa possesso della certificazione Green Pass. «La scelta di organizzare l’evento conclusivo in piazza Aranci è stata presa in primis per non penalizzare, in questo difficile periodo, le attività di piazza Mercurio. Inoltre, l’esperienza precedente con il Maggio Fiorentino ci ha permesso di architettare un piano di sicurezza, anche sul piano anti-contagio, migliore. Il fatto che l’ingresso sia libero permetterà comunque ai commercianti della piazza di svolgere la loro attività, in ogni caso parleremo anche con loro. – ha spiegato il sindaco Francesco Persiani nella conferenza di presentazione del premio “Mercurio d’Argento – Città di Massa” – Nella prima edizione riuscimmo a portare 500 persone. Con le disposizioni anti-covid, piazza Aranci ci offre l’opportunità di provare a raggiungere di nuovo quelle cifre».

«Questo è un percorso che l’amministrazione ha voluto intraprendere per dare maggior lustro e risalto al premio “Città di Massa”. – ha aggiunto Persiani – L’idea principale è proprio il premio: riconoscere questo premio a giovani compositori. Perchè la parte che in questi anni può essere sfuggita è che tanti giovani talenti, tanti giovani compositori di vario genere, avranno l’opportunità di confrontarsi con dei professionisti e quindi migliorare. Quest’anno cercheremo di valorizzare ancora di più Marina di Massa, con diversi workshop che si terranno a Villa Cuturi. Sono contento di essere arrivati al terzo anno, gli obiettivi non si raggiungono subito, serve fatica e sforzo per fare migliorare tutto. Vogliamo rendere la città di Massa protagonista a livello nazionale di questo tipo di eventi».

«Quest’anno i workshop si terranno in un luogo aperto a tutti come Villa Cuturi per far sapere a tutta la gente che dietro questo festival c’è un grosso lavoro da parte di tutti i ragazzi. – ha dichiarato poi l’assessore alla Cultura del Comune di Massa Nadia Marnica – L’anno scorso è stato meno effervescente, quest’anno abbiamo avuto tempo di misurare meglio il nostro obiettivo per capire dove vogliamo arrivare. La scelta di piazza Aranci è stata presa anche per consentire a più gente possibile di partecipare a questo evento».

A dirigere tutto il lato artistico ci sarà il maestro Lorenzo Tornio che, presente alla conferenza, ha spiegato: «Quest’anno viviamo ancora la lunga problematica del covid quindi abbiamo cercato di disegnare un programma che ci permetesse di avere tutti gli eventi senza troppi intoppi. Abbiamo deciso di fare tutto all’aperto, sia i workshop che l’evento finale. I workshop vedranno molti professionisti che illustreranno il loro modo di lavorare. Abbiamo ritenuto importante, quest’anno, dare qualche idea nel rapporto tra compositori e compositrici, sempre molto sbilanciata nell’industria cinematografica. Nel secondo workshop avremo una tavola rotonda. Per me è molto importante che al Mercurio d’Argento si abbia un networking, perchè in questa professione il momento di scambio è molto importante, soprattutto per i giovani. L’incontro con i professionisti è il momento che arricchisce di più. Gli aperitalk sono momenti studiati per un’apertura verso la cittadinanza più semplice, alla portata di tutti. Domani verrà pubblicata la lista dei finalisti di “Above” per premiare il vincitore il 28 sul palco, con una somma di 500 euro. Importante supportare, non solo in tempo di pandemia, supportare chi sta cercando di diventare un professionista»

Con le iscrizioni ancora aperte, il premio ha già ricevuto una ventina di richieste per partecipare ai workshop e un centinaio per le proiezioni che si terranno a seguire degli aperitalk. Quindi, un pubblico maggiore rispetto agli anni precedenti.