“Concerts no stop”: un concerto d’organo alla chiesa della Misericordia di Massa

MASSA – L’associazione “Organ in progress” ha organizzato per Venerdì 27 Agosto alle ore 21:15 presso la Chiesa della Misericordia di Massa il concerto d’organo del M° Maurizio Mancino, con musiche di B. Storace, B. Pasquini, A. Scarlatti, A. Corelli, B. Galuppi, G. Valerj, F. Provesi. Il concerto sarà eseguito sull’artistico organo Antonio Alari del 1775.

L’evento, che fa parte del progetto “Concerts no stop”, ideato da “Organ in progress”, è mirato alla valorizzazione degli organi e della letteratura organistica in particolare i maestri di cappella e organisti che hanno fatto la ricca storia musicale della città di Massa. Il progetto “Concerts no stop”, iniziato nel settembre 2020 con concerti d’organo permanenti in molte località come Lucca, Massa, Carrara, Bagnone, Pontremoli, Montelungo, Casola Lunigiana proseguirà ancora nei prossimi mesi in altre città. Durante i concerti verranno adottate tutte le misure richieste per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.