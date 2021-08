Con-Vivere 2021, via alle prenotazioni. E giovedì nuovo appuntamento con “prima (e) dopo”

CARRARA – «La ‘cura’ della nostra società passa anche attraverso un diverso modello di ‘convivenza’, di equilibri di genere che stentano a decollare. Le leggi da sole non bastano: serve la diffusione della cultura che è essa stessa cura del pensiero individuale e collettivo». È su questi obiettivi che si inserisce il prossimo evento che anticipa il festival con-vivere di Carrara, nell’ambito della rassegna ‘con-vivere prima(e)dopo’. Giovedì 26 agosto alle ore 18.30 nel giardino di Palazzo Binelli a Carrara sarà protagonista Rosanna Pugnalini con l’incontro che prende il titolo dal suo libro: “Caro, questa sera cucini tu”, in collaborazione con la Commissione regionale per le pari opportunità della Toscana.

Non una semplice conferenza ma un dialogo a due voci con Silvia Cervia, del dipartimento di scienze politiche dell’Università di Pisa, una delle coordinatrici del progetto europeo Trigger dedicato proprio alla parità di genere, per affrontare un tema di pressante attualità anche nel nostro paese visto che ancora nel 2020 l’Italia era fra gli ultimi paesi europei nel settore. Eppure libri, statistiche e talk-show ci raccontano che le donne sono le più brave e le più studiose.

L’incontro seguirà il percorso del libro per capire i motivi, anche storici, del ritardo italiano, analizzando la tematica dell’emancipazione femminile in tutti gli ambiti, ponendosi molti interrogativi che scaturiscono dal panorama attuale. Si approfondirà anche il tema del perché per la parità di genere non bastano solo le norme e quanto la competenza femminile possa fare la differenza e quanta potrà farne.

Rosanna Pugnalini vive in provincia di Siena, ha due figli e un nipotino. È stata titolare di attività in proprio e dipendente in uno studio di commercialista. L’impegno nelle istituzioni inizia da giovanissima, nel 1984, quando viene eletta in Consiglio Comunale e nominata vicesindaca. Dal 1994 al 2002 è Sindaca di Sarteano e nel contempo, dal 1995 al 1999, è Presidente della Comunità montana del Cetona. Dal 2000 al 2002 è componente del Consiglio di amministrazione dell’Università di Siena e dal 2005 al giugno 2015 è Consigliera regionale in Toscana. Da fine 2015 fino a marzo 2021 presiede la Commissione Regionale pari opportunità Toscana. Nel settembre 2020 pubblica il suo primo libro, “Caro, questa sera cucini tu”. L’evento di ‘con-vivere prima(e)dopo è organizzato nel rispetto delle norme anti contagio covid-19 vigenti. È possibile prenotarsi sul sito www.con-vivere.it dal 18 agosto. Per entrare all’evento sarà necessario essere in possesso di una certificazione verde da esibire all’ingresso, come previsto dal Decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, art. 3).

Prenotazioni aperte

L’organizzazione del festival ricorda che dal 23 agosto saranno attive le prenotazioni agli eventi delle giornate del festival (9-12 settembre) sempre tramite il sito www.con-vivere.it. Dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 sarà aperto anche un punto prenotazioni al piano terra di palazzo Binelli.