“Young, voice of the future”, il concorso di musica inedita per giovani talenti

AULLA – Nasce ad Aulla (Massa-Carrara) un nuovo concorso di musica inedita, a cura di Pro Loco Città di Aulla. “Young, voice of the future” è un progetto significativo in termini di ripresa e di ritorno alla normalità, che grazie alla regia della Proloco in sinergia con il Comune e con tutti gli sponsor aderenti all’iniziativa, intende offrire una vetrina a tutti gli autori di canzoni, cantautori esordienti, artisti e musicisti desiderosi di condividere il proprio talento sul palcoscenico cittadino. Il vincitore del contest, decretato da una giuria di addetti del settore musicale, avrà accesso alla nota manifestazione “Cantagiro”.

L’appuntamento è per sabato 21 agosto alle ore 21 in piazza Cavour per una serata di musica e convivialità, nel rispetto delle normative anti-Covid vigenti. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Gradita la prenotazione al 391 17436152. Obbligatorio Green Pass sopra i 12 anni di età.