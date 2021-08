Pace e amore protagonisti nella mostra di Giovanni Cristini al castello Malaspina

MASSA – Continuano gli appuntamenti con l’arte contemporanea al Castello Malaspina di Massa in attesa dell’Esposizione Universale in terra araba. Protagonista della mostra personale è il maestro Giovanni Cristini che venerd’ 20 agosto inaugura, alle 18, la sua seconda mostra nel contesto della promozione di Pace e Amore, official event d’arte contemporanea in Expo 2020, di cui è commissario Giammarco Puntelli.

La mostra sarà presentata oggi pomeriggio dal professor Puntelli e dal sindaco di Massa Francesco Persiani nelle sale rinascimentali del Malaspina e l’esposizione, un ciclo di opere recenti e di grandi dimensioni, durerà fino al 19 settembre. Artista innovativo, Giovanni Cristini riesce ad unire i temi della pittura, dalla tecnica alla stesura del colore, con l’istinto e l’emozione che gli consente l’approfondimento degli umori e della storia degli uomini attraverso metafore dell’anima e del vissuto. Nascono così dei collage di colore guidati da un istinto e da una passione che rendono la sua pittura un evento internazionale.

Dopo vari cicli, ha preparato per gli eventi promozionali dell’official event d’arte contemporanea in Expo due serie specifiche, una nel quale il rappresentato diventa un simbolo e un tema che indica una passione e un motus totalmente umano ed esistenziale, l’altro, gli autoritratti, che da sempre contrassegnano un tema della storia dell’arte, in questi casi vengono trattati in modo totalmente diverso. Così nascono quelle pennellate di scomposizione, di tristezza, di gioia, di entusiasmo e di rabbia su un volto che diventa sintesi di una storia di vita ma anche del genere umano.

Le opere del maestro saranno ad Abu Dhabi in contemporanea con l’inaugurazione dell’Esposizione Universale e rimarranno in esposizione fino al 31 ottobre. Selezionato dal commissario Giammarco Puntelli che cura le due personali, e dai partner internazionali, è stato scelto per ben due personali nel contesto della promozione dell’evento Pace e Amore: la motivazione muove dal fatto che Giovanni Cristini interpreta con originalità e competenza fuori dalla norma i sentimenti di tanti popoli con un atteggiamento e un linguaggio internazionale.

Curatore e selezionatore delle opere è stato Giammarco Puntelli che ha collaborato strettamente con Alessandro Pizzamiglio, curatore personale del maestro. La mostra sarà visitabile fino al 19 settembre nei seguenti orari: da martedì a domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 23.

Ricordiamo che Pace e Amore ha avuto il patrocinio e la collaborazione con: Ministero Beni e Attività Culturali, Ambasciata Italiana del Regno del Marocco, Emirati Arabi Uniti, Centro Culturale Turco Yunus Emre, Centro Culturale Islamico d’Italia, Conferenza Episcopale Italiana.