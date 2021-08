Massa, ecco tutti gli appuntamenti de “L’Estate che volevi”

MASSA –”L’Estate che volevi”, ecco di seguito tutti gli eventi organizzati a Massa dal 23 al 29 agosto.

Fino a domenica 29 agosto – Museo Guadagnucci, Villa Rinchiostra

VOGUE – carta bianca una nuova storia

49 ARTISTI X 49 COPERTINE

a cura del Comune di Massa

Fino a domenica 12 settembre – Villa Rinchiostra

WA22. UOMINI DI SABBIA

sculture da materiali di riciclo

a cura si Soc. Spirale Arte S.r.l.

Martedì 24 ore 21.00 – Guadine

ECCIDIO DI GUADINE

a cura dell’amministrazione comunale

Martedì 24 ore 21.00 – Parco dei Ronchi

CORSA SPARTANA

a cura di Sport Asd in

Da martedì 24 a martedì 31 – Villa Cuturi

RADICI STRAPPATE

mostra personale Yasmin Dalati

Martedì 24 agosto ore 20.30 – Centro storico

PALCOSCENICI STELLATI

a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus

A SPASSO CON…Pio VII

a cura del Touring Club

passeggiate nel centro città, alla scoperta della sua storia e dei suoi aneddoti, attraverso la vita di un “personaggio chiave” di Massa

Mercoledì 25 agosto ore 20.00 – Castello Malaspina

PALCOSCENICI STELLATI

a cura dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo onlus

CASTELLO DELLE MIE TRAME

Fabio Cristiani

Giovedì 26 – Villa Cuturi

PREMIO MERCURIO D’ARGENTO

CITTA’ DI MASSA

Dalle 17.30 – Workshop formativo con un compositore cinematografico

Ore 20:00 – Aperitalk “LA MUSICA, DALLA PUBBLICITÀ AL CINEMA” con Fabrizio Campanelli

Un viaggio fra i diversi linguaggi della musica applicata, in un percorso che si muove attraverso il labirinto del significato musicale.

Ore 22.00 – proiezione di film di Buster Keaton musicati dal vivo

Ore 23:15 – “Lounge Bar Movie Soundtracks” selezionate da Massimo Privitera

a cura dell’Associazione CULT

Venerdì 27 – Villa Cuturi

PREMIO MERCURIO D’ARGENTO

CITTA’ DI MASSA

Ore 17:30 – tavola rotonda “La composizione musicale per il cinema e la tv”

Ore 20.00 – Aperitalk “L’EVOLUZIONE DELLA COLONNA SONORA NEL CINEMA” con Marco Biscarini, Daniele Furlati

Ore 21:30 Proiezione del film “VOLEVO NASCONDERMI”

La vita del pittore Antonio Ligabue nel biopic di Giorgio Diritti

a cura dell’Associazione CULT

Venerdì 27 ore 21.00 – Parco dei Ronchi

GIOCHIAMO INSIEME

a cura di Sport Asd in

Venerdì 27 ore 18 – Marina di Massa

TUTTO UNO SBARAZZO

a cura di Ccn A spasso per la costa

Venerdì 27 ore 20.45 – Centro storico

VISIT MASSA

a cura di Ccn Massa da vivere

Da venerdì 27 a mercoledì 1 settembre – palazzetto dello sport

CASTLE SUMMER INTENSIVE 2021

2° edizione

a cura dell’Associazione La Croma

Venerdì 27, sabato 28, domenica 29 – piazza Bad Kissingen

MASSUP BE SAFE, ENJOY, STAND UP!

a cura dell’Associzione Massup1530

Sabato 28 ore 21.30 – piazza Aranci

PREMIO MERCURIO D’ARGENTO

CITTA’ DI MASSA

Gala di premiazione con concerto “La musica è pericolosa” del maestro Nicola Piovani

a cura dell’Amministrazione Comunale di Massa

Domenica 29 ore 21.00 – Parco dei Ronchi

CROSSFIT WITH YOUR KIDS

a cura di Sport Asd in

Domenica 29 ore 21.00 – Bergiola Maggiore

CONCERTO DI FINE ESTATE

a cura di Associazione Culturale Ricreativa Pubblica Assistenza

Di seguito invece ricordiamo gli appuntamenti di Palcoscenici stellati di questo fine settimana:

– questa sera, venerdì 20 agosto, L’ape teatrale a San Carlo e Giulivo baloon show a Villa Cuturi

– domani, sabato 21 agosto, L’ape teatrale a Romagnano e Elisabetta Salvatori a villa Rinchiostra

– domenica 22 agosto “Anima” della Noah dance company in piazza Berlinguer.