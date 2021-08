Le nuove avventure di Maurizio Perrone, il protagonista dei libri del dottor Manzin

AULLA – Dopo “Garden in the sky with diamonds”, pubblicato nel 2019 da Chiappini Editore, Manzin torna a seguire cronologicamente il personaggio principale, il medico condotto Maurizio Perrone, che è sempre stabilito ad Aulla. La vicenda parte dal 1926, con un punch caldo bevuto al Caffè del Ponte di Aulla (Massa-Carrara) e prosegue con viaggi più o meno clandestini a Parigi, Nizza, Odessa, La Spezia (era pur sempre un viaggio a quel tempo), Sarajevo, oltre Hong Kong, Cina, l’isola di Hivo Oa.

In occasione della Madonna in Gaggio, tra esempi di cristianesimo popolare che sconfina nel paganesimo, vengono nominati i testi roventi dei panigacci, zuppiere di tordei e gnocchi, la bomba di riso, ma c’è attenzione culinaria in tutto il percorso dell’avventura: dai baluci aullesi al pane con le acciughe di Imperia (località di cui Perrone è originario), alla bouillabaisse, che diventa metafora di una giovanile passione amorosa. Personaggi e fatti veri si intrecciano a personaggi e fatti narrativi: l’inaugurazione stadio Quartieri (attenzione, non quello della Bandita, quello che sorgeva dove ora è il Comune), il terzo congresso clandestino del Partito Comunista d’Italia a Parigi, Gramsci, Campolonghi, Salvemini (con cui Lina Waterfield fonda il British Institute di Firenze), Joséphine Baker e il suo gonnellino di banane, il bar Crastan e Les Deux Magots.

Matteo Manzin è molto conosciuto: «Avevo già in testa questo sequel, poi un evento drammatico mi ha bloccato ma era una promessa da portare a fondo e dedicare a chi continua a cercare i mari del Sud, che è poi metafora di un’altra vita, di un mondo senza sfruttamento, dell’inseguimento di un ideale, la metafora di un bisogno individuale e collettivo di un mondo in armonia con la natura e di una società giusta e solidale.»

La presentazione ufficiale è domenica a Montereggio, 22 agosto ore 18.30 all’interno della kermesse dedicata al libro.