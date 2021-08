Al via il premio Mercurio d’Argento, in concerto a Massa il pianista Nicola Piovani

MASSA – “Il Mercurio d’Argento è nato con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento culturale ed ogni anno sta crescendo sempre di più; come amministrazione abbiamo creduto in una manifestazione che potesse diventare un appuntamento fisso della stagione estiva e caratterizzante per la città di Massa. Dopo l’edizione dello scorso anno incentrata sul lockdown e l’emergenza sanitaria, quest’anno siamo arrivati alla terza edizione che torna ad ospitare workshop, tanti eventi collaterali oltre al Gala conclusivo con un altro ospite di indiscusso livello quale il Maestro Nicola Piovani”. Il sindaco Francesco Persiani anticipa con queste parole la terza edizione (che sarà presentata nei prossimo giorni con una conferenza stampa), in programma a partire da giovedì 26 agosto, del Premio Mercurio d’argento “Città di Massa” organizzata dal Comune di Massa con il patrocinio della Provincia di Massa Carrara, il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, il supporto di ACMF (Associazione Compositori Musica per Film) e Fonderia d’Arte Massimo Del Chiaro di Pietrasanta e la partnership ufficiale di “Soundtrack City”.

Come preannunciato, il Gala di sabato 28 agosto, ore 21.30 in Piazza Aranci, vedrà la presenza del maestro Nicola Piovani pianista, compositore e direttore d’orchestra italiano, premio Oscar per le musiche de “La vita è bella”. Nel corso della serata, presentata da Marco Testoni e Massimo Privitera, direttore di ColonneSonore.net, una giuria composta da professionisti, compositori soci ACMF e personalità del settore audiovisivo, premierà il vincitore del concorso (ad iscrizione gratuita) per la sonorizzazione di “Above”, video realizzato da BigRock Institute of Magic Technologies, scuola per giovani artisti nell’animazione 3D, effetti visivi per il cinema e TV, concept art, videogiochi e realtà Virtuale. Il migliore compositore riceverà un premio di 500 euro e la prestigiosa statuetta in bronzo e silver realizzata da Fonderia d’arte Massimo Del Chiaro di Pietrasanta, rappresentante la statua di Mercurio dell’omonima piazza massese.

L’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti con prenotazione obbligatoria da effettuare tramite mail scrivendo a eventi@comune.massa.ms.it oppure telefonando al numero 349.5549536 (con orario 9-12.30 / 15.30 – 18.30). Per i partecipanti è obbligatorio il possesso della Certificazione verde Covid-19. I workshop formativi (gratuiti previa iscrizione) si svolgeranno a Villa Cuturi, Marina di Massa, sotto la direzione artistica di Lorenzo Tomio, curatore anche del Concorso Mercurio d’Argento 2021, in collaborazione con Massimo Privitera.

Di seguito il programma completo:

GIOVEDÌ 26 AGOSTO – Villa Cuturi

17:30 – 18:15 Workshop formativo “La colonna sonora: artigianato o industria?” con Piernicola di Muro, Umberto Smerilli.

Esperienze nella produzione, metodi e ruoli nel processo creativo condiviso per tratteggiare dei possibili modi di affrontare la produzione di una colonna sonora come un percorso collaborativo e strutturato.

18:15 – 19:00 Workshop formativo “Il rapporto tra musica e animazione” con Giulia Tagliavia Il rapporto tra musica e animazione affrontato a partire dal documentario “La strada dei Samouni”, vincitore dell’Œil d’or al Festival di Cannes 2018, in cui la composizione musicale si fonde con la tecnica del disegno fin nei più piccoli dettagli, collocandosi in una dimensione intermedia tra colonna sonora e sound design.

19:00 – 19:45 Workshop formativo “Lavorare all’estero: panoramica sul cinema indipendenti latinoamericano” con Camilla Uboldi che racconta esperienze, collaborazioni e aneddoti.

20:00 – 21:00 Aperitalk “La musica, dalla pubblicità al cinema” con Fabrizio Campanelli.

Un viaggio fra i diversi linguaggi della musica applicata, in un percorso che si muove attraverso il labirinto del significato musicale.

22:00 Proiezione di film di Buster Keaton musicati dal vivo con il pianista Roberto Durante

“Sherlock junior” (USA 1924, 45’) e “One week” (USA 1920, 22′)

23:15 – 24:00 Chiusura di serata accompagnati da colonne sonore selezionate da Massimo Privitera.

VENERDÌ 27 AGOSTO – Villa Cuturi

17:30 – 19:30 Tavola rotonda “La composizione musicale per il cinema e la tv” con Umberto Smerilli, Piernicola Di Muro, Giorgio Giampà, Giulia Tagliavia, Camilla Uboldi. I giovani compositori Giulia Tagliavia (“La mia amica geniale”), Camilla Uboldi (“Violeta al fin”), Umberto Smerilli (“Il regno”), Piernicola Di Muro (“E’ arrivata la felicità”) e Giorgio Giampà (“Il cacciatore”) si confrontano sulla situazione attuale del comporre per il Cinema e la serialità TV, sul lavoro all’estero o in Italia, sulla condizione di importante disparità tra il numero delle compositrici in rapporto ai compositori.

20:00 – 21:30 Aperitalk “L’evoluzione della colonna sonora nel cinema” con Marco Biscarini, Daniele Furlati che raccontano il loro processo compositivo fatto di nuovi linguaggi del cinema attraverso l’evoluzione del concetto della colonna sonora come unicum con il sonoro e il sound design.

21:30 Proiezione del film “Volevo nascondermi”, biopic di Giorgio Diritti, vincitore di premi nazionali ed internazionali tra cui 7 David di Donatello, sulla vita del pittore Antonio Ligabue.

SABATO 28 AGOSTO – Piazza Aranci

Gala di premiazione con concerto “La musica è pericolosa” del maestro Nicola Piovani.

Un racconto musicale, narrato dagli strumenti che agiscono in scena (pianoforte, contrabbasso, percussioni, sassofono, clarinetto, chitarra, violoncello, fisarmonica). Piovani racconta al pubblico il senso dei percorsi che l’hanno portato a fiancheggiare il lavoro di De André, di Fellini, di Magni, di registi spagnoli, francesi, olandesi, per teatro, cinema, televisione, cantanti strumentisti, alternando l’esecuzione di brani teatralmente inediti a nuove versioni di brani più noti, riarrangiati per l’occasione. I video di scena integrano il racconto con immagini di film, di spettacoli ed immagini che artisti come Luzzati e Manara hanno dedicato all’opera musicale di Piovani.