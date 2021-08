Torna il premio letterario “Candia Il Gioiello”: ecco come partecipare

MASSA – Dopo un anno di assenza per ragioni legate alla pandemia da Covid-19 torna il premio letterario “Candia Il Gioiello – 2021”, giunto alla 37esima edizione, organizzato dal club culturale “Giovello” con il patrocinio della Regione Toscana, della Provincia di Massa-Carrara, del Comune di Massa e, da quest’anno, della Coldiretti Massa-Carrara. Le sezioni a cui partecipare sono: sezione “A” (tema libero) poesia in lingua italiana, sezione “B ” Uva e vino poesia in lingua o in dialetto, con traduzione. Il tema”Uva e vino”, dopo alcune assenze, torna ad essere centrale nel concorso, rispettando l’antica tradizione volta alla valorizzazione delle colline del Candia e dei pregiati vini.

Per partecipare al premio è necessario inviare, entro il 15 settembre 2021, una o due opere (max 60 versi) per le sezioni A-B in due copie dattiloscritte di cui una, in calce, con nome, cognome, indirizzo e recapito telefonico dell’autore ed eventuale e – mail. La quota di partecipazione per spese di segreteria ed organizzative è fissata in 20 euro per ciascuna sezione e potrà essere versata o a mano presso la sede del club culturale Giovello, o in contanti, solo dentro al plico raccomandato A/R delle opere, su conto corrente postale numero 65237166 o con bonifico sull’Iban IT62 D076 0113 6000 0006 5237 166 allegando alle opere copia della ricevuta intestata alla segretaria, promotrice del premio, Giovanna Lorieri.

Le opere delle sezioni A e B vanno spedite o per posta al Premio letterario Candia-Il Gioiello, via San Lorenzo 12 / Romagnano, 54100 Massa, consegnate a mano presso la sede del Club o tramite e – mail al seguente indirizzo : giovannalorieri@libero.it

Ci saranno premi in denaro, doni di rappresentanza, coppe, targhe, medaglie, diploma d’onore e pranzo omaggio per i vincitori primi classificati. Non mancherà la tradizionale bottiglia dei vino delle colline del Candia per tutti i partecipanti. È possibile consultare il bando e anche tutti i premi sul sito internet. La premiazione si terrà in occasione del convivio sociale al quale potranno partecipare tutti i concorrenti del premio, familiari ed amici simpatizzanti (sempre osservando le regole anti Covid) , domenica 10 ottobre 2021 alle 12.30 al ristorante il Gioiello, sede del Club Giovello in via San Lorenzo 12. Per info 0585 830039 cel 328 8878041 www.ristoranteilgioiello.it